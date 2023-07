Sergio Mayer cree que se aprovechan de él para impulsar a Wendy Guevara en televisión y genera polémica en redes

Anoche, la función de cine en La Casa de los Famosos México provocó el disgusto de Sergio Mayer y Poncho de Nigris al darse cuenta que tanto Wendy Guevara como Nicola Porcella eran los grandes protagonistas de las tres proyecciones que la producción les compartió durante la gala que también que se transmite por Canal 5.

Sin embargo, en redes sociales han causado polémica las declaraciones de Sergio Mayer sobre Wendy Guevara al decir que él entró a competir y no para generar contenido, y aseguró que antes de entrar al reality, no la conocía a ella ni al poder que tiene gracias a sus seguidores.

"A ver, yo no la conocía, todo mundo habla del poder de Wendy ¿qué genera contenido? (...) si a mi me dicen que voy a competir contra una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, pues yo no le entro. Yo no entré a competir para generar contenido, si me hubieran dicho 'vas a entrar a la casa, y el que genere mejor contenido va a ganar', pues yo no le entro, wey".

Y mientras Poncho de Nigris expresaba que ve a Wendy como la ganadora porque sería la primera chica trans en ganar un reality como este en la televisión mexicana, Mayer incrementó sus muestras de descontento al decir que si le hubieran avisado que lo iban a aprovechar para lanzar a la primera trans en tele, él no se dejaría utilizar.

"A mí no me preguntaron '¿cuántos seguidores tienes?' (...) insistes con lo de trans, 'es la primera trans', pero vuelvo a lo mismo, si me dicen, 'oye, es que queremos aprovecharlos a todos para lanzar a la primera trans', pues no me utilices a mí. Qué bueno que lances, yo soy incluyente y respeto la diversidad. No es mi estilo, yo sigo siendo como soy y no puedo ponerme a competir con algo que jamás voy a hacer”.-

Lo anterior, se suma al rechazo que Sergio Mayer ha lanzado contra Nicola Porcella, el participante peruano que ha creado una fuerte amistad con Wendy dentro del reality, y muchos espectadores han criticado su constante intención de separarlos.