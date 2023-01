Sergio 'Kun' Agüero olvidó a su hijo en Qatar por celebrar con Argentina

Sergio "Kun" Agüero, exfutbolista profesional, relató que durante los festejos por el título de la Selección de Argentina en Qatar 2022 olvidó a su hijo y estuvo a punto de regresar a su país sin él.

Agüero fue parte de los festejos de la Albiceleste en la Copa del Mundo, desde una noche anterior al partido se rumora que Messi lo invitó a dormir con el resto del equipo tomando en cuenta que formó parte del proceso antes de anunciar su retiro por temas de salud.

Por lo que el "Kun" reveló que tras el título obtenido ante Francia en el estadio Lusail se unió a los festejos del combinado sudamericano, al grado de no recordar a su hijo.

"Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado", declaró Agüero.

Por este motivo tuvo que echar para atrás su plan y no viajó en el mismo avión que sus excompañeros, lo primero que hizo fue informarle al menor que iría por él.

"Le llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo", relató.

Agüero afirmó que la euforia por el tercer título del Mundo para Argentina fue parte de los motivos por lo que tomó bebidas alcohólicas sin un límite.

"Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble", agregó el exjugador de 34 años.