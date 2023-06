Sergio Aguayo anunció su renuncia al Comité Electoral Ciudadano, órgano de la alianza opositora

El académico y analista Sergio Aguayo anunció su renuncia al Comité Electoral Ciudadano (CEC), órgano de la alianza opositora que organizará la consulta para la definición de la candidatura presidencial, por considerar que el proceso estará controlado por los partidos políticos integrantes de Va por México.

En redes sociales, el articulista explicó que el pasado 4 de junio un emisario del Frente Cívico Nacional (FCN) lo invitó a formar parte del CEC, órgano que estaría integrado por once personas con experiencia en elecciones y consultas, y que tendrían autonomía para decidir sobre las modalidades, pero no participarían en las negociaciones con los partidos, pues esas discusiones las conduciría el FCN.

"Este sábado fuimos informados que estábamos invitados a ser parte de un grupo de observadores de un proceso cerrado controlado por los partidos. Como los términos son inaceptables y difieren de los originales, les informé de mi retiro de la iniciativa. No fui el único", informó.

Sergio Aguayo detalló que aceptó la invitación porque siempre ha considerado indispensable la participación ciudadana en los asuntos públicos "y el CEC habría un resquicio a la participación social".

Sin embargo, denunció que en las siguientes tres semanas fueron cambiando los términos.

"Ayer sábado me enteré por la prensa que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedan sometidos a las reglas y voluntad del PRI-PAN-PRD. Quien me invitó me confirmó que así era", expuso.

"Rechazo la partidocracia que monopoliza y empobrece la vida pública, pero estamos forzados a tratar con ella.

"Ser de izquierda supone, entre otras cosas, defender a una democracia en peligro y promover la participación social en asuntos públicos. Seguiré haciéndolo", concluyó.