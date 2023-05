Ser rechazada para una película de Alfonso Cuarón desató las dudas de Scarlett Johansson

Scarlett Johansson confesó los propios cuestionamientos que ha hecho sobre carrera como actriz tras ser rechazada para realizar dos papeles, uno de ellos en una producción del director mexicano Alfonso Cuarón.

En una entrevista par Variety, Scarlett Johansson detalló que el rechazo en Iron Man 2 y la ganadora del Oscar, Gravity, la llevó a preguntarse si estaba haciendo el trabajo correcto, pues había deseado mucho tener el trabajo en la cinta de Alfonso Cuarón, donde en un principio ella y Blake Lively estaban consideradas, y que al final terminó siendo Sandra Bullock la elegida.

“El trabajo que me ofrecían se sentía profundamente insatisfactorio. Creo que me ofrecieron todos los guiones de Marilyn Monroe, yo estaba como ¿es este el final del camino creativamente?”.

Sin embargo, Scarlett Johansson de 38 años de edad, atribuyó a Under the Skin y Her el resurgimiento de su carrera a mediados del 2010-

“De repente fue como ‘todavía amo este trabajo’, y revivió la pasión. Me sentí menos ansioso”.

Scarlett Johansson está por protagonizar Asteroid City, de Wes Anderson, My Mother’s Wedding de Kristin Scott Thomas, Bride de Sebastián Lelio, mientras que corre el rumor de que será parte del Proyecto Artemis de Greg Berlanti.