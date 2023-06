Separan del cargo a maestra de kínder

Mientras se realizan las investigaciones correspondientes, la Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) separó de su cargo a la maestra de preescolar que fue acusada por madres de familia de supuestamente agredir a menores del jardín de niños "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en la colonia Miravalle de Gómez Palacio.

El subsecretario de Educación en la región Lagunera, Fernando Ulises Adame, dijo ayer que el tema es muy delicado porque tiene muchas aristas, además de que hay contradicciones "entre unos y otros".

"Se aplico el protocolo como se aplica, lo primero que hacemos es que se le cree a los niños, el primer punto del reglamento es que los niños tienen razón y más si son tantos. Por otro lado una manifestación de los docentes en el sentido de que no es tan cierto, lo que nosotros tenemos claro es que si existe una agresión de ese tipo es un tema de Ministerio Público, no es un asunto sencillo, no se pueden vulnerar los derechos de un niño de esa manera, ni siquiera a un padre se le permite semejante cosa", expresó.

El funcionario detalló que ellos deben ser muy cuidadosos y responsables con el tema, pues no pueden tomar una medida "dramática" sin haber hecho una investigación previa.

Lo que sí dijo es que aplicarán el reglamento tal y como está establecido. "Ya se está trabajando, de entrada, nosotros creemos, porque así lo dicen los niños que eso es una realidad, estamos dando las instrucciones para que se corrija de inmediato".

El artículo 42 de la Ley General de Educación señala que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. Para ello se debe fortalecer la participación de los padres, madres y tutores legales a través de los Consejos Escolares de Participación Social.

PRESUNTA AGRESIÓN

Como se recordará, padres y madres de familia de dicha institución acudieron al Sistema DIF Gómez Palacio para solicitar su intervención ante las presuntas agresiones de las que han sido víctimas sus pequeños de entre cuatro y cinco años de edad, por parte de su maestra de segundo año.

De acuerdo con Karina Félix, madre de familia de una pequeña agredida presuntamente por su maestra, su hija desde diciembre le refería manotazos por parte de la docente, hecho al que no le tomó importancia.

Fue hasta hace unos días, que después de platicar con otra madre se dio cuenta de que se quejaban de lo mismo, por lo que acudieron con la directora para manifestarle lo sucedido. En tanto se llevan a cabo las investigaciones, cerca de siete menores no están asistiendo a clases.

CEDH INTERVENDRÁ

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Durango intervendrá en el caso de presunta agresión.

Sarah de los Santos, segunda visitadora de la CEDH con sede en Gómez Palacio, anunció que se levantará una queja de oficio ante la probable violación a los derechos humanos de los niños.

Como parte del procedimiento de queja que se abre tras conocer lo sucedido a través de los medios de comunicación, se podría solicitar medidas precautorias con la intención de salvaguardar la integridad de los niños "que es lo primero y por encima de todo", recalcó De los Santos.

Dicha medida podría solicitarse ante el número de menores que presuntamente se vieron afectados.

De acuerdo con las madres de familia, tan solo el jueves acudieron los papás de siete menores de unos 12 que habían manifestado agresiones por parte de su maestra.

Sobre el protocolo a seguir, de acuerdo con la directora del DIF Municipal, Brenda Calderón, los pequeños que refieren haber sido víctimas de agresiones serán entrevistados, por lo que se estima que dicho paso tarde por lo menos una semana.