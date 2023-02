Separa Morena a consejeros en Coahuila

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena separó provisionalmente a la dirigente del partido en Coahuila, Yamile Mtanous, por apoyar a Ricardo Mejía, quien lanzó su candidatura por el Partido del Trabajo (PT).

La medida se aplicó a los dos secretarios Lucia Inés Zorrilla Cepeda, de Finanzas, y Luis Alberto Ortiz Zorrilla, de Jóvenes.

Los consejeros Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado y Magda Liliana Flores Morales deberán dejar el cargo de manera temporal.

Asimismo, María de la Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, también tendrán que abandonarlo hasta que la Comisión resuelva el fondo del asunto..

"Se ordena a las personas denunciadas abstenerse de participar activa o pasivamente en cualquier evento organizado por algún partido político o por precandidatos o candidatos distintos a Morena", indica la resolución.

A finales de enero, Mario Delgado, líder nacional de Morena pidió a la Comisión la suspensión o expulsión de 22 militantes y dirigentes del partido por apoyar al exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pese a que los resultados de la encuesta favorecieron a Armando Guadiana.

Tras la renuncia de Luis Fernando Salazar como coordinador de la campaña de Morena en Coahuila, Delgado aseguró que no les quita el sueño el enojo de algunos por no obtener lo que querían.

"No sé si él (Salazar) se siente agraviado, tendría que aclararlo. Vamos muy bien, tenemos una muy buena organización en Coahuila, cada vez se suma más gente. No hay nada más importante en Morena que el deseo que tiene la gente de un cambio, las personas son circunstanciales, porque la gente vota por Morena, después viene la persona (el candidato).

"Entonces no nos quita el sueño que una o dos personas se enojen porque no les dieron el cargo que querían, lo importante es que logremos terminar con el PRI en Coahuila y no que alguien esté a contentillo", afirmó.

La semana pasada, el coordinador de campaña denunció que su equipo de trabajo fue desplazado por ex priistas que formaban parte del grupo de Mejía, ahora abanderado del PT.