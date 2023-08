SEP federal rechaza entregarle a Coahuila libros de texto del ciclo anterior

La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal rechazó entregar alrededor de dos millones de Libros de Texto Gratuitos de educación primaria del ciclo escolar anterior 2022-2023 para que Coahuila los utilice en el periodo lectivo 2023-2024, que arrancó este lunes 28 de agosto. En cada inicio de clases es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) quien se encarga de distribuirlos a las entidades federativas.

El secretario de Educación del estado, Francisco Saracho Navarro, dijo esta tarde que van dos oficios que le envían a la dependencia federal y que ellos argumentan que la resolución del juicio de amparo no está en firme, por lo que todavía se pueden defender ante el colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me responde la Secretaría de Educación Pública que no es posible que me entreguen libros del ciclo anterior y que me llegaron los libros nuevos, los del 2023, que si los quiero entregar, pues que los entregue y si no quiero entregarlos, pues que no los entregue, no es de que yo quiera o no quiera, es una resolución de una controversia constitucional”, apuntó.

El funcionario indicó que este día harán una tercera petición y que si de nueva cuenta es en sentido negativo, hará una consulta con la Consejería Jurídica del Estado para ver cuál es el procedimiento a seguir, pues “no están respetando las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia está dando, este camino es largo, no es una situación que se va a resolver ni mañana ni pasado, esto va a durar siete, ocho meses, en virtud de que la Secretaría de Educación Pública puede impugnar la resolución y si es desfavorable puede irse también al pleno de la Suprema Corte y si es favorable nosotros podemos también continuar con la ruta legal, es un camino largo”.

El secretario de Educación en Coahuila dio los detalles sobre el tema de los libros de texto gratuitos. (FERNANDO COMPEÁN)

Saracho Navarro indicó que por ahora siguen con la recolección de los libros de texto anteriores en las escuelas y aseguró que el ciclo escolar 2023-2024 no está en riesgo.

Por ahora, se encuentran resguardados en ocho almacenes regionales más de 1 millón 700 mil nuevos LTG de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Mencionó que entre agosto y septiembre se estará dando capacitación a docentes y directivos, se aplicará una evaluación diagnóstica y habrá un periodo de reforzamiento académico. Además, se entregarán cuadernillos como Estrategia estatal de Recuperación Académica y habrá una estrategia de colaboración escuela-familia (instalación de Comité Participativo de Salud Escolar, contraloría social y seguridad escolar) y entrega de carga de material de la Estrategia entre Pares o escuelas focalizadas.