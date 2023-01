Senadores piden a Yazmín Esquivel no participar en sesión para elegir a presidente de SCJN

Senadores del Grupo Plural exhortaron a la ministra Yazmín Esquivel a que por "por un principio de decencia cívica" y hasta que la UNAM no determine si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura, no asistir o no participar a la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se elegirá al nuevo presidente del máximo tribunal del país.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que la elección del nuevo presidente de la SCJN "tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción y por los conflictos de interés. Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrán decidir junto con sus compañeros sobre militarización, sobre reforma electoral e incluso sobre la integración del Senado, Diputados y la Presidencia de la República".

En un mensaje en Twitter exhortó a la ministra Jazmín Esquivel "a no asistir, no votar por un principio ético, por un principio de decencia cívica y moral" hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de licenciatura porque "la nueva presidencia tiene que ser respetada por todos, apreciada por todos y debe ajustarse a la ley y tener vergüenza pública".

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, recordó que el abogado Edgard Ulises Báez Rodríguez desmintió lo dicho en un pronunciamiento por parte de la ministra Esquivel sobre haber acudido a Notario Público donde habría admitido haber plagiado textos. "Y deja en claro: es autor y el primero que presentó la tesis", subrayó.

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que este caso muestra la tragedia de la política mexicana porque la "máxima autoridad de justicia en un escándalo vergonzoso; el gobierno intentando salvar su incondicional; la UNAM titubea; y líderes formales de oposición en silencio cómplice, con tibios mensajes".

Se prevé que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación elija a su nuevo presidente, luego de los cuatro años de mandato del ministro Arturo Zaldívar.

La Máxima Casa de Estudios, la UNAM, no ha definido todavía o no ha dado un fallo definitivo en tanto si la tesis original es la de la ministra o la del abogado Baez.

En un comunicado emitido el fin de semana, y firmado por el rector Graue, la UNAM afirma que si bien el plagio es evidente y todo parece indicar que la original es la de Baez, hay información o datos contradictorios, por lo que aún no hay un fallo definitivo.