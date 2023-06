Selección le pasa por encima a Honduras

- Jaime Lozano dijo durante la semana que la Copa de Oro era una oportunidad para que México se reinventara. El entrenador interino va por buen camino para lograr ese objetivo.

Luis Romo firmó un doblete ayer y la Selección Mexicana goleó 4-0 a Honduras en el debut de Lozano en el banquillo del Tricolor como técnico interino.

Romo adelantó a los verdes al primer minuto y agregó una anotación a los 22', mientras que Orbelín Pineda sumó un tanto a los 51' y Luis Chávez le puso tintes de paliza al encuentro con una anotación a los 63'.

Con el resultado, México toma el primer puesto del Grupo B. Haití venció previamente 2-1 a Qatar para sumar tres unidades, pero el "Tri" posee una mejor diferencia de goles.

Los mexicanos medirán fuerzas ante los haitianos el próximo jueves en Glendale, Arizona, mientras que los qataríes enfrentan a los catrachos.

'PASO A PASO'

"No sé cómo va a acabar la Copa, no tengo la certeza de saberlo, pero queremos ir paso a paso, yo no pienso en el 2026 ni más adelante del 16 de julio, yo voy paso a paso. Hay que enfocar las energías en Haití, en elegir el mejor 11", dijo Lozano.

El "Jimmy" Lozano entró al relevo como entrenador interino por el argentino Diego Cocca, quien fue cesado el lunes pasado luego de quedar tercero en la Liga de Naciones de la Concacaf donde el equipo azteca sufrió una dolorosa derrota de 3-0 ante Estados Unidos.

"El equipo desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que teníamos que hacer y eso es lo que más buscábamos", agregó Lozano. "Quiero agradecer a la gente que nos puso en este reto, es un primer paso que es importantísimo y sólido, pero nada más que eso, es un primer paso".

Lozano, quien condujo a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, utilizó a seis jugadores que lo ayudaron en esa gesta y además modificó el planteamiento táctico de una línea de cinco al fondo usado por Cocca a un 4-3-3.

"Esto parece algo mágico que en tres días se puede dar la vuelta, pero el jugador nos conoce y tuvo un proceso de éxito con nosotros, no fue solo el proceso, sino fue de éxito", agregó Lozano.

Lozano es el primer entrenador mexicano en dirigir a la Selección desde que Miguel Herrera fuera cesado luego de conquistar la Copa de Oro en el 2015. Después de eso, el colombiano Juan Carlos Osorio, el argentino Gerardo Martino y Cocca habían estado en el timón.

Los dirigentes han dicho que el acuerdo con Lozano es solo por Copa de Oro y que buscan un nuevo entrenador permanente.

"No sé si el próximo entrenador tenga que ser mexicano, pero sí tiene que entender como somos, yo estoy en esa posición de poder entenderlos y de buscar siempre la empatía el bienestar personal para que el profesional pueda desarrollarse de la mejor manera", agregó el estratega.

MADRUGAN

México se puso al frente desde el primer minuto cuando Romo tomó un rebote en las afueras del área y sacó un disparo de pierna zurda que entró por el poste izquierdo.

El "Tri" amplió su ventaja en una jugada de tiro de esquina en la que Jesús Gallardo conectó un primer remate de cabeza que le cayó a Romo para que éste conectará otro cabezazo en el área chica que dejó sin oportunidad al arquero catracho.

Los mexicanos apagaron cualquier intento de reacción cuando Pineda tomó una pelota en las afueras del área, eludió a un par de jugadores y sacó un derechazo para meter la pelota pegada al poste izquierdo.

El "Tri" agregó otra anotación cuando Chávez tomó un pase de Erick Sánchez dentro del área y sacó un disparo de pierna izquierda que entró pegado al poste izquierdo para poner el 4-0.

GANA TRINIDAD

Alvani Jones y Ajani Fortune anotaron goles en el complemento y Trinidad y Tobago derrotó 3-0 a San Cristóbal y Nieves en partido por el Grupo A.

Jones remeció las redes a los 43', Fortune amplió a los 63' y Jameel Ible anotó en su propia portería a los 73' para sentenciar el triunfo.

Los trinitarios tienen tres puntos y son líderes de su sector por encima de Estados Unidos y Jamaica, que tienen un punto cada uno, mientras que San Cristóbal y Nieves está al fondo sin puntuar.