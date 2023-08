Selección de frontball se concentra en el CNAR rumbo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La selección mexicana de Pelota Vasca, disciplina de frontball conformada por los pelotaris, Itzel Paola Reyes Flores y David Álvarez Murillo, comenzó su segunda concentración de 2023, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de cara a los XIX Juegos Panamericanos, que se celebrarán en Santiago de Chile, Chile, del 20 de octubre al 5 de noviembre próximo.

La actual monarca del Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca Biarritz 2022, tiene como principal objetivo reafirmar lo conseguido el año pasado.

“El concentrarme aquí por segunda vez me puede ayudar para fortalecer aún más el entrenamiento en cancha de lo que me hace falta, como trabajar la rapidez y el moverme mucho, además también me ayuda para ganar el primer lugar que yo quiero conseguir en Juegos Panamericanos, así que me preparo para ello”, dijo Reyes.

Junto a la pelotari azteca se encuentra en la rama masculina, el también monarca mundial en frontenis de Biarritz 2022, David Álvarez. “Esperamos tener un mejor resultado ahora en las pruebas, en cada concentración nos han hecho pruebas de resistencia y fuerza, así como de técnica”, indicó el atleta mexicano.