Segundo Informe de Matamoros será 'diferente': alcalde

Este año además de realizar el protocolo que normalmente se hace en los Informes de Gobierno, se acudirá casa por casa para entregarlo a la ciudadanía, afirmó el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

Compartió que el 04 de diciembre entregará el documento al Cabildo y al siguiente día recorrerá colonias y ejidos para entregar una revista con el concentrado de las obras y proyectos que realizó durante su segundo año al frente de la Administración Municipal.

El evento "magno" será el 19 de diciembre y también será diferente, ya que será en la Unidad deportiva del ejido Coyote, aunque está por definir la hora y de acuerdo a lo que dijo el edil, es la primera vez en la historia de Matamoros, en que se presenta un informe a la ciudadanía en el área rural.

"En un boceto vamos a poner las obras más relevantes, pero lo haremos casa por casa, por que hoy la coyuntura que vivimos en Matamoros es que necesitamos que el gobierno esté cerca de la gente y así lo vamos a hacer, porque la verdad me siento muy seguro de lo que hemos hecho como gobierno, que me da la posibilidad de estar cara a cara con los ciudadanos y eso me gusta, iremos en la mañana a ejidos y en la tarde a las colonias".