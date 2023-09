SEGUNDA SEMANA

Con la visita de los Vikingos hoy al nido de las Águilas, continúa la temporada de la mejor gala que pueda existir y ya sabemos que, el inicio del futbol americano profesional siempre es bueno porque nos dan algunas sorpresas, incluso si muchas de ellas terminan pareciendo menos impactantes cuando miramos más hacia atrás porque, dicho esto, un gran suceso tiene un dominio de estabilidad edificante una vez que observas a Aaron Rodgers sufriendo un desgarre en el tendón de Aquiles apenas unos minutos después de su debut con los Jets el pasado lunes porque ese aterrador murmullo cuando el exmariscal de los Empacadores al momento de salir del emparrillado en camilla, impacta permanentemente la temporada de Robert Saleh y compañía y superar, este giro devastador para todos los fieles aficionados de la escuadra de Nueva York.

La lesión de Rodgers, es de manera notoria, la crónica más importante en la liga al comenzar hoy en el Lincoln Financial Field, pero no es la única semblanza en este resumen de 32 equipos porque si bien han sucedido muchos acontecimientos desde que los Leones hace una semana dijeron que la cosa va a en serio con la patada inicial y aunque muchos digan que es apenas el comienzo, hay algunos sucesos que simplemente no se pueden ignorar.

Y es que si hablamos de los cuatro equipos que nunca han disputado un Súper Tazón, solo los Texanos fueron superados ampliamente por los Cuervos ya que, los Browns, con su renovada defensa, tuvieron una actuación de fantasía superando de manera holgada a los Bengalíes porque eso, es una señal de progreso, pero a veces se piensa que es bueno que Joe Burrow haya tenido más rompecabezas que Deshaun Watson, porque la escuadra de Cleveland, tiene algunos problemas ofensivos, agravados por la lesión que puso fin a la temporada del tackle ofensivo Jack Conklin y que, las condiciones climáticas en la perrera, no eran ideales para una ejecución impecable el domingo, pero fue alentador ver al equipo del entrenador en jefe Kevin Stefanski intentar estirar el campo verticalmente y usar las piernas de Watson como un arma real, siendo esta última maniobra, al menos efectiva, pero si Watson vuelve a tener inconvenientes para lanzar el balón contra un equipo enojado como los Acereros a quienes van a visitar este próximo lunes en el segundo partido de los que están programados para este próximo día 18, entonces no habrá motivos para profundizar el tema de los Browns.

Y los Jaguares después de superar a los Potros, con unos errores iniciales que los pusieron en un agujero ya que su selección de tercera ronda Tank Bigsby, no tuvo resultados alentadores porque su anotación de la ventaja en el último cuarto puso a Jacksonville adelante para siempre y que el novato dejó caer un pase que se convirtió en una intercepción en el segundo cuarto y le faltó atención en una jugada extraña que condujo a un touchdown defensivo de Indianápolis, Doug Pederson ha confiado en el joven egresado de Auburn, pero es evidente de que Bigsby necesita ajustar las cosas pero ahora, sí tendrán que enseñarles a todos que están en completa reestructuración porque debutan en casa recibiendo a los actuales monarcas que lo menos que quiero pensar del equipo de Andy Reid, es que subestimaron a la escuadra de Detroit y aunque la derrota no parece tan catastrófica, Travis Kelce está progresando en su recuperación de una lesión en la rodilla, mientras que Chris Jones regresará ahora que él y el equipo, acordaron un nuevo contrato por un año, pero que después de lo que les aconteció hace una semana, les queda el consuelo de que solo Raiders fue el único equipo de la AFC Oeste en ganar lo que representa, si así lo pudiéramos decir, otro buen avance para Kansas City.

Y todavía y por mucho tiempo, seguiré pensando en la osadía de Damar Hamlin.

Rodolfo Cerpa [email protected]