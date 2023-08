Seguirá padre Meño en centro penitenciario, difieren audiencia por segunda vez

Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el Padre Meño, continuará en el centro penitenciario para varones de Piedras Negras, luego de que no se avanzará en la audiencia de ejecución por la ausencia de la víctima y el juez de la causa decidió diferirla por segunda ocasión a solicitud de las partes involucradas; por lo que será hasta el próximo viernes 25 de agosto que se reanude.

La mencionada audiencia en etapa de ejecución que inició a las 10 de la mañana de ayer, promovida por Vanessa Ramírez Rodríguez, abogada defensora de Riojas Martínez, para solicitar que una remisión por los días que ha laborado en el centro penitenciario y luego, solicitar su libertad condicionada.

Sin embargo, al no presentarse por segunda ocasión la víctima en este caso y por consiguiente, no se ratificó a Hugo Flores como su representante jurídico; la audiencia fue suspendida y el juez emitió un oficio a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas (CEAV) para solicitar un asesor jurídico de oficio y que represente a la víctima. Por lo que se dio un receso de una hora.

Para las 12:00 horas, se reanudó la audiencia en etapa de ejecución y durante la cual estuvo presente el asesor jurídico de oficio; situación por la cual, Reynold Elguezabal, decidió diferir la audiencia para el próximo viernes 25 de agosto a las 10 de la mañana; quedando conforme las partes involucradas.

Ramírez Rodríguez, consideró como tácticas dilatorias por parte de la víctima y el asesor jurídico, para estar aplazando la apertura de la audiencia.

"Se va hacer la notificación por estados, es decir, mediante una publicación dentro del juzgado para hacerle saber de la audiencia, de la fecha y de la hora. Si ya no acude, ya no va a ver motivo para aplazarla o diferirla nuevamente. Y ahora sí, se abre la audiencia para realizar el planteamiento", explico la abogada defensora de Riojas Martínez.

Estableciendo que, si la víctima no acude ya no habrá motivo para aplazar o diferir la audiencia y se realizará el.planteamiento; por lo que el juez va a tener la decisión de si le da la libertad o no.