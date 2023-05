'Seguimos apareciendo en la boleta', responde Mejía al PT y mantiene intención de ir por gubernatura

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, declaró que sigue firme en su intención de participar en la contienda electoral del 4 de junio y que “no hay nada ni nadie que le pueda quitar la candidatura”. La postura se da luego de que esta mañana la dirigencia nacional del PT privilegió la intención de ir en una alianza con Morena en las elecciones presidenciales de 2024 y manifestó en ese sentido su respaldo al candidato morenista Armando Guadiana.

“Afortunadamente dentro de las cosas buenas que tiene el sistema electoral no todo es negativo, es los derechos político.electorales del ciudadano, cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral, no hay nada ni nadie que le pueda quitar una candidatura y en eso nosotros seguimos adelante como hoy mismo lo reconoció la dirigencia del PT en la conferencia de la 1 de la tarde. Quiero decirles que lo importante ahora para todos saber cómo se va a votar, nada cambia, seguimos apareciendo en la boleta electoral como Ricardo ‘El Tigre’ Mejía en la boleta del Partido del Trabajo es importante para que nadie se confunda”, expuso.

Mejía le pidió a los ciudadanos de Coahuila que voten en la boleta donde aparece su nombre y también pidió el respaldo para los candidatos y candidatas a diputaciones locales. “Más allá de la situación que hoy se dio a conocer no tiene absolutamente ningún efecto legal y tampoco tendrá ningún efecto de carácter político, quiero decirles que exculpo al profesor Alberto Anaya y la dirigencia del PT, son víctimas de una extorsión política, de una presión muy fuerte que todos hemos recibido para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa del 2024, es decir, yo lo he pagado en carne propia, todo mundo sabe que la encuesta de Guadiana fue un fraude, todo mundo sabe que Mario Delgado vendió la candidatura pero como es el metódo del 2024, no hay poder humano que pueda cambiar y eso y tampoco hay poder humano que puede modificar que los partidos políticos que han sido parte de la coalición Juntos haremo historia, acepten su propia ruta”.

