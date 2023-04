Sede AHMSA y paga a sus trabajadores

Luego del estallido social y la violencia generada por el incumplimiento de AHMSA para pagar a sus trabajadores, la siderúrgica se dio, consiguió recursos económicos y pagó la semana 16 y otras prestaciones pendientes.

La Sección 147 había tomado por segunda ocasión la Coquizadora, cerrando en la acceso al suministro de gas para que continuará operando.

También bloqueo el Boulevard Harold R. Pape a la altura de la avenida industrial, igual que las entradas uno y tres a Altos Hornos de México, quemando llantas y tarimas en la carpeta asfáltica para impedir la circulación de vehículos.

Estos hechos provocaron enfrentamientos verbales y golpes entre automovilistas y manifestantes.

La sección 288 bloqueó el suministro de energía al alto horno 5 y los empleados de confianza secuestraron a trabajadores de recursos humanos de Servicios Monclova, filial de la metalúrgica, en las instalaciones de resguardo corporativo, frente a la industria acerera.

Finalmente los directivos de la empresa dialogaron con los líderes sindicales y les anunciaron el pago de la semana pendiente, de los vales de despensa y del premio de asistencia.

También pagaron la pensión a las ex esposas de los trabajadores para la manutención de los niños, dinero que retenían a los trabajadores pero no entregaban a las ex cónyuges.