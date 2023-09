'Sector campesino, castigado por falta de apoyos'

Ante el difícil panorama que se presenta por la sequía en la entidad, es necesaria la implementación de programas emergentes para las personas de escasos recursos económicos, para que les lleguen apoyos alimentarios y trabajo comunitario pagado, consideró el diputado federal Ismael Hernández Deras.

"Está bien complicado, reconocemos que el gobierno de la cuarta transformación no ha comprendido al campo, está mandando apoyos pero no les está mandando apoyos a los productores, ni a los ganaderos, ni a los agricultores, a los maiceros, a los frijoleros", opinó el exgobernador.

Y consideró que pareciera que el sector campesino está "castigado" por la falta de apoyos del Gobierno Federal.

"Pareciera que están castigados, pero lo más importante es que se están cubriendo las gestiones para poder lograr que en su momento haya esa declaratoria", indicó.

En tal sentido, sobre la solicitud de declaratoria de emergencia para Durango, expuso que la respuesta tendrá que esperar.

"Todavía no es el momento, la ley federal para declarar en condiciones de dificultad ya para que lleguen recursos extraordinarios, todavía no es el momento. La ley federal debe de cambiar para anticiparse a las consecuencias de la sequía tan prolongada (...) El tema no es sólo Durango, yo creo que es el 70 por ciento del país con sequía", mencionó.

De ahí que consideró necesaria la implementación de programas emergentes en Durango.

"Hay que provocar programas emergentes para que los campesinos tengan la posibilidad de salir adelante con sus hijos, con su familia en el tema de la comida, en el tema de la medicina que está tan cara y que hoy no le alcanza la economía de las familias las consultas con los doctores privados y la compra de medicinas".

"Programas emergentes de aquí a mayo, junio del próximo año va a ser necesario. Trabajo comunitario, pagado, que les llegue comida, de diferentes maneras apoyos a las colonias populares, porque además la comida ha subido de precio, enorme. Hoy ha complicado mucho el no haber apoyado al campo", indicó.