Secretario Héctor Villegas presentará denuncia tras ataque armado en su contra

Héctor Villegas González, secretario general de Gobierno en Tamaulipas, presentará la denuncia judicial correspondiente a la agresión en su contra, para que las autoridades competentes realicen las indagatorias necesarias para aclarar el ataque y dar con los responsables.

A través de la cuenta oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas esta tarde se informó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, quedó en Sesión Permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Tamaulipas con el propósito de dar seguimiento a la agresión que sufrieron los vehículos donde viajaba Héctor Villegas, secretario general de Gobierno del Estado.

Se precisó que los hechos ocurrieron a las 04:50 horas de este lunes 3 de julio, cuando los vehículos donde viajaba el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas, fueron agredidos por civiles armados al Sur del ejido la Noria, en la carretera Reynosa-San Fernando, resultando con daños materiales uno de los vehículos de la escolta del funcionario, sin reportarse lesionados.

Ante esta situación se activó el código rojo y se hizo presencia de manera inmediata para reforzar la vigilancia sobre los ejidos aledaños para la posible localización de los agresores.

En la reunión de la Mesa de Seguridad, encabezada por el gobernador del Estado, participaron mandos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalías federal y estatal, así como los cuerpos de inteligencia; también se establecieron actividades tendientes a dar seguimiento y esclarecer la agresión.

Durante la reunión de Seguridad, el gobernador Villarreal Anaya instruyó a los mandos de seguridad profundizar las investigaciones de los acontecimientos y se ordenó la búsqueda de los responsables en la zona de los hechos.

Afirmó que se mantiene la coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, que no se bajará la guardia y que la prioridad de su administración es la tranquilidad y la paz de las y los tamaulipecos.

Envidias también provocan atentados: alcalde de Reynosa

El alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, lamentó el ataque que sufrió Héctor Villegas, secretario de Gobierno a manos de civiles armados pues dijo: "A veces las envidias, llevan a este tipo de atentados también".

Peña Ortiz destacó que aunque se siguen presentando este tipo de hechos, se está haciendo lo correspondiente por parte del Gobierno Estatal y Federal.

"Nuestro gobernador está dando la cara para hacer frente a ese tipo de grupos delictivos que ahorita andan desatados porque se les están acabando las fuentes de financiamiento y cuando pasa eso, siempre hay una reacción y reacomodo que se tarda bastante tiempo en crear paz".

Manifestó que también han tenido respuesta en cuanto a que se refuerce la seguridad por parte de las fuerzas federales.

"Se ha pedido y obviamente ha habido la respuesta del presidente durante la visita que hizo a Tamaulipas, se le pidió y tuvimos la respuesta de 700 elementos que llegaron por Matamoros y que se fueron distribuyendo por la Ribereña".

Dijo que estos hechos son lamentables y que espera que el Secretario se encuentre bien.

"Mi amigo el Calabazo es una persona que estimo y que está haciendo un excelente trabajo, una persona con mucho carácter. A veces las envidias es lo que llevan a este tipo de atentados también".

Aseguró que por su parte, no solicitará vigilancia personal al Ejército Mexicano.

"Ustedes saben cómo ando yo, seguridad no tengo, nunca he tenido y espero no tener muchas opciones más.".