Se viene la fusión 

Soy un obsesionado con ver deportes por televisión. Siempre he buscado la manera de ver la mayor cantidad de deporte en vivo como sea posible, he sido cliente de los servicios de TV de paga que usted pueda imaginar y también de los trucos y servicios alternativos de los que no estoy orgulloso de haberlos usado pero que sinceramente por las pocas opciones legales que existían en ese entonces (noventas y tempranos años 2000) me orillaron a tomarlos.

Para no hacerle el cuento largo, estoy muy enterado del mercado que nuestros paisanos que viven en Estados Unidos provocan desde hace por lo menos veinte años. Paisanos y sus descendencias ya nacidas en Norteamérica generan mucho, sobretodo en el futbol de nuestra Liga MX y con la Selección Mexicana de futbol. En cuestión TRI dicho mercado ya está explotado y genera las principales ganancias que la Federación Mexicana de Futbol tiene. Ahora los dueños de los equipos de nuestra Liga van por todo para transformar ellos, en dinero propio, un mercado que genera una cantidad de dólares incalculable.

Por eso este año conoceremos la Leagues Cup 2023, se introducirá abruptamente después de la fecha tres del Apertura mexicano y nos la tendremos que fumar queramos o no. Esta forma de presentarla no me gusta nada pero quizá no haya habido de otra.

La fase de grupos ya está lista, están divididos por zonas geográficas de Estados Unidos. Cabe señalar que esta edición se jugará toda en territorio "enemigo". Se jugará del 21 de julio al 19 de agosto. Cruz Azul se enfrentará al Inter de Miami el flamante equipo ni más ni menos que de Leo Messi. El experimento será completo y tanto la MLS como la Liga MX apuestan todas sus fichas porque sea todo un éxito ya que lo único que no nos han dicho es que este formato de liga es la que se busca sea la única en un plazo no mayor a 10 años, es decir, el futuro es ese, una mega liga conjunta con Estados Unidos y Canadá, vayámoslo aceptando.

El futbol es un negocio. Los románticos debemos hacernos a la idea de una vez por todas. Muchas cosas que queremos van en sentido contrario porque el negocio está en Estados Unidos. Estoy seguro que en unos años esto se verá como normal y la pasión por la pelota no acabará. El aliciente de asistir a un Mundial de clubes más extenso y enfrentando a los históricos va a ser el punto estelar de esta nueva liga conjunta que es inevitable. Tendremos que adaptarnos o si no cambiar de deporte y aficiones.