Se van a clases virtuales en primaria de Torreón por cabledo eléctrico obsoleto

El cableado obsoleto ha causado afectaciones en el servicio eléctrico de la escuela primaria Moctezuma de la colonia San Felipe de Torreón. La problemática llegó a tal grado que desde hace una semana 198 niños y niñas están con clases a distancia debido a que no hay electricidad. No pueden tener encendidos los aires acondicionados de los grupos de primero a sexto grado porque se sobrecalientan y no hay servicio de agua potable. El daño se ha hecho más evidente en el presente ciclo escolar 2023-2024 pues con las primeras lluvias que cayeron en la región se registraron algunos cortos circuitos.

Gisel Maeda Rosas, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, dijo este martes que esta situación ya se había presentado en junio de este año cuando la institución educativa se quedó sin energía eléctrica. En esa ocasión, señalaron que desde 2020 se había solicitado mantenimiento a los registros eléctricos pues se habían llenado de hormigas pequeñas "haciendo de los cables su alimento, dejándolos sin el recubrimiento de plástico, a partir de ahí nos hemos dado a la tarea de reparar los desperfectos".

La falla fue reparada por parte de personal técnico que enviaron las autoridades educativas, pero el pasado mes de septiembre volvió a repetirse el hecho. En ese mes, personal de ingeniería les hizo la observación del cambio del interruptor termomagnético pues los valores de amperaje correspondían a los de una vivienda y no a los de siete salones de clases. La sugerencia es cambiar de 70 a 150 amperes.

“Secretaría de Educación en todo momento nos dice que sí nos apoya, aquí el detalle es que se tardan muchísimo en darnos una respuesta, para traer a personas técnicas solamente Secretaría está autorizada porque nosotros no podemos meter a personas ajenas a la institución, porque ellos son los que desembolsan por eso tenemos que esperarnos”, detalló.

Maeda Rosas urgió a la rehabilitación del cableado eléctrico por parte de personal especializado pues es fundamental que las y los estudiantes vuelvan a las clases presenciales. La asociación de Padres y Madres de Familia mostró los distintos oficios que se han enviado a la coordinación regional de Servicios Educativos exponiendo el tema.

Se dio a conocer que por su cuenta también llevaron a un eléctrico pero que como asociación solo cuentan con 800 pesos en la caja, por lo que es imposible costear el material que les había solicitado como: base para medidor, quinta terminal, 25 metros de cable del 6 para corriente y la entrada para la escuela. También les solicitó una caja especial con material resistente, no de plástico.

Por su parte, Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos, informó que ya se está revisando cuál es la problemática y que se había enviado a un trabajador. "Se les había atendido en junio aproximadamente pero bueno, ya volvió a fallar, estamos tratando de buscar al proveedor, he avisado a oficinas centrales para que ellos les pidan también que vengan a revisar lo que ya se había hecho y que podamos solucionar ante todo", explicó. Oficialmente, los requerimientos del plantel educativo son: sustitución de cableado eléctrico, de acometida, de base de medición, de gabinete metálico y de muro de acometida así como canalización de tubo conduit galvanizado y mantenimiento general a la escuela como limpieza y retiro de maleza y escombro.