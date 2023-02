Se utilizarán 238 urnas electrónicas en elecciones locales de Coahuila y Estado de México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en lo general la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto vinculante, mediante el uso de 238 urnas electrónicas en los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023 de Coahuila y Estado de México.

Las consejeras y los consejeros avalaron los Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas que se instalarán el próximo 4 de junio, los cuales establecen que en Coahuila se utilizarán 74 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas, del modelo desarrollado por el Organismo Público Local (OPL) de la entidad.

En el caso del Estado de México, se implementarán 164 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas: 64 del modelo desarrollado por el OPL de Jalisco y 100 del modelo desarrollado por el INE (urna electrónica 7.0).

Incremento en urnas electrónicas eleva el nivel de exigencia

En sesión extraordinaria, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los PEL 2023, explicó que además de los Lineamientos, el acuerdo aprobado se acompaña por el conjunto de documentos necesarios para la correcta implementación de la prueba piloto: el modelo de operación, la estrategia complementaria de capacitación y asistencia electoral, así como los planes de seguridad, continuidad y verificación.

“En lo que hace a la continuidad de la prueba piloto, esto nos garantiza realizar el cuarto ejercicio, lo que nos permitirá seguir acumulando evidencia empírica para perfeccionar el modelo de votación electrónica presencial. Incluso, ahora con el incremento en el número de urnas a instalar, elevamos el grado de exigencia en torno a este ejercicio”, recalcó.

Confianza ciudadana, elemento principal para transitar a voto electrónico

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, enfatizó que, conforme a las experiencias de otros países, uno de los elementos principales para que se transite al voto electrónico es que exista la aceptación, es decir, la confianza de la ciudadanía y actores políticos involucrados.

Así lo muestran los múltiples informes presentados que dan cuenta de la confianza, tanto de la ciudadanía que acude a ejercer su derecho al sufragio, como de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, las representaciones partidistas, así como de las y los observadores electorales. “En el último informe presentado se establece un estudio sobre la percepción ciudadana en la que se da muestra que más del 90% confía en el uso de la urna electrónica y más del 80% le gustaría usarla en las próximas elecciones”.

Necesario implementar estrategia focalizada para uso de urnas electrónicas

En este punto, la consejera Norma De la Cruz exhortó a que, después de tres ejercicios de prueba piloto de voto electrónico, el INE apunte hacia una estrategia focalizada de urnas electrónicas en un territorio determinado: en un distrito o en un municipio.

“La focalización estratégica tiene como objetivo crear ambientes realistas que nos permitan someter a las urnas, no sólo a las pruebas de estrés y de funcionalidad, sino que también nos arrojarían datos que no tenemos, porque las pruebas piloto no los han dado, por ejemplo, la logística de capacitación, almacenamiento, los traslados a los consejos distritales, centros de acopio, etcétera”, apuntó.

El consejero José Roberto Ruiz anunció la emisión de un voto particular, ya que consideró que esta aprobación se presenta cuando la organización de los PEL 2023 ya está adelantada.

Urnas electrónicas se deben poner a prueba en escenarios reales

El consejero Uuc-kib Espadas afirmó que la modernización de las elecciones en México “pasa fundamentalmente por la política y tiene que ver con las mejores garantías del ejercicio del voto, la proporcionalidad, la capacidad de decidir de manera independiente en cada una de las elecciones”.

Además, coincidió con la propuesta de la consejera Norma De la Cruz de someter a las urnas electrónicas a una prueba en condiciones reales. “Sometamos a la urna electrónica a una prueba real, en una elección mexicana real”, con todas sus condiciones, manifestó.

Capacitación a las y los funcionarios electorales garantiza seguridad y confianza en el sistema

Por su parte, la consejera Dania Ravel recapituló que, aunque existen brechas cívicas que deben ser superadas, es importante tener en cuenta que la implementación gradual de urnas electrónicas siempre ha ido acompañada de un plan detallado para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema, así como de la capacitación adecuada para las y los funcionarios electorales.

“Seguiremos recabando información y, como siempre, haremos una evaluación del ejercicio y un análisis comparado con las pruebas piloto previas, que nos permitan tener información integral sobre la planeación, ejecución y costos de cada ejercicio para la toma de decisiones futuras”, agregó.

Demostrar que el modelo es eficaz: reto de la autoridad electoral

“El reto hoy es ampliar el ejercicio conforme a nuestras posibilidades que institucionalmente tenemos, seguir demostrando que la urna electrónica es eficaz, también para el funcionariado de casilla, al reducir los tiempos, tanto en instalación como de resultados, pues abona muchísimo al modelo concurrente de elecciones que vamos a tener de manera constante”, subrayó en su intervención la consejera Claudia Zavala.

“No es que tengamos miedo o que no tengamos las posibilidades de probar, me parece que tenemos que caminar dentro del margen del Estado de derecho, pero sin claudicar en seguir generando la confianza en el uso de estos instrumentos para efectos de las votaciones”, complementó.

Avalan nueva circunscripción electoral federal

En otro punto de la sesión, las y los integrantes del Consejo General aprobaron por unanimidad la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, en los siguientes términos:

Circunscripción

Entidades

Cabecera

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora

Guadalajara, Jalisco

Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

Monterrey, Nuevo León

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

Xalapa, Veracruz

Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala

Ciudad de México

Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro

Toluca de Lerdo, Estado de México

Nueva circunscripción garantiza equilibrio poblacional

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, explicó que la propuesta presentada toma en cuenta los criterios que el Consejo General definió: el equilibrio poblacional, la integridad estatal, la continuidad geográfica, el equilibrio en el número de distritos electorales entre las circunscripciones y la mínima afectación al mapa de circunscripciones previamente existente.

Respecto a los ajustes de entidades para lograr el equilibrio poblacional, precisó que sólo se cambiaron dos entidades: Querétaro pasó de la actual segunda circunscripción a la quinta e Hidalgo de la quinta a la cuarta.

“Con ello, se reestablece el equilibrio poblacional, se acerca mucho al equilibrio entre distritos y garantizamos así que el peso de cada una de las 40 diputaciones electas en cada circunscripción represente a un número equivalente de habitantes, que no haya una sub o sobrerrepresentación de las diputaciones”, dejó en claro Murayama.

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas acompañó la propuesta de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) ya que, indicó, la diferencia del peso electivo de los ciudadanos es más equilibrada y menos diferenciada.

En la propuesta de la DERFE “la circunscripción con menos representatividad sería la segunda, con un promedio de representación de 612 mil habitantes y la que tendría la mayor representación sería la cuarta con 643 mil ciudadanos por diputado, mientras que, de apoyarse la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, el peso de cada diputado en términos poblacionales variaría entre 602 mil y 643 mil”, señaló.

Designan a personas custodias de llave criptográfica para descifrar VMRE

A continuación, el pleno avaló por unanimidad la designación de las cinco personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet para los PEL 2022-2023 en los estados de Coahuila y Estado de México, quedando de la siguiente manera:

Custodia número 1

Kattya Montserrat Moreno Mendoza-Coordinadora General del Secretariado. Instituto Electoral de Coahuila.

Custodia número 2

Rommel Ulises Tobías Martínez-Subdirector de Educación Cívica y Coordinador de Educación Cívica SPEN en la Dirección de Participación Ciudadana. Instituto Electoral del Estado de México.

Custodia número 3

Deyanira Azucena Galindo Rodríguez-Encargada de despacho de la Dirección de Estudios y Proyectos Internacionales. Coordinación de Asuntos Internacionales del INE.

Custodia número 4

Karen Ibeth Bobadilla Calvo-Supervisora de Monitoreo. Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de México.

Custodia número 5

Armando Valeriano Hernández-Técnico de Vinculación y Difusión. Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de México.

Como parte del orden del día, se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que se aprueba el reingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del INE de Francisco Javier Torres Rodríguez como Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Electoral con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, a partir del 1 de abril de 2023.

Finalmente, el pleno recibió el Informe de avances del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Procesos Electorales Locales 2022-2023, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023.