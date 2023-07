Se unen a estrategia de espacios seguros

Con la intención de generar espacios seguros para aquellas mujeres que se sientan acosadas, perseguidas o simplemente una madre de familia que haya perdido de vista a su hijo entre la gente, se han sumado 13 establecimientos del Centro de Gómez Palacio a la estrategia denominada Punto Violeta.

Melissa Ramos Granillo, encargada del Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detalló que en lo que va de la presente Administración, son 13 los negocios y tres dependencias las que se han sumado a dicha estrategia.

Y es que de acuerdo con la funcionaria, la ciudadanía se ha dado cuenta que se debe tener una participación.

"Porque al final del día hay muchas situaciones que no son tanto de seguridad sino son culturales y eso siempre lo he comentado, la cultura de violencia y de muchas situaciones, van más allá de haber muchos policías, de haber mucha inseguridad, sino que uno como persona pueda no generarla", comentó.

De acuerdo con la responsable, los Puntos Violetas están conectados, para una actuación más oportuna. "Por ejemplo, si en un punto Violeta de la calle Victoria, tenemos un niño de 3 años perdido y a lo mejor dos cuadras después tenemos a la mamá, se da más rápido el seguimiento; si es una mujer que se está sintiendo acosada, para resguardarse de manera rápida", detalló Ramos Granillo.

Una vez integrados los establecimientos, dijo que reciben capacitación, y se les hace entrega de la información que recibieron, y en caso de duda se pueden comunicar a la dependencia y en caso necesario, se acude nuevamente al lugar.

De acuerdo con Ramos, la idea es cubrir el Centro y extenderse a otras zonas con el mismo objetivo.

Punto Violeta

Estrategia:

* Los Puntos Violeta empezaron porque se busca generar espacios públicos seguros como es el Centro de Gómez Palacio, considerado como de los más importantes.

* Son 13 los establecimientos que se han sumado a la estrategia.

* Así como tres dependencias.