Se termina el hielo en Gómez Palacio y tienen que surtir en Torreón

Por las altas temperaturas, ha crecido la demanda de hielo, tanto por parte de los negocios como de la ciudadanía, por lo que los consumidores de Gómez Palacio han tenido que trasladarse a Torreón para abastecerse.

Agustín Reed, de Hielo Crystal de Torreón, señaló que en los últimos días, ante el calor tan intenso que se ha experimentado en la región, se ha incrementado la venta de hielo, ya sea para mantener frías las bebidas como para la nieve de raspa, entre otras actividades, y se ha recibido a población de Gómez Palacio que manifiesta que las hieleras en dicho municipio ya no se dan abasto.

(FERNANDO COMPEÁN)

Este negocio cuenta con tres tanques para la producción, de ahí que no haya presentado estos problemas en relación a la escasez de producto pero sí en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, pues el encargado indicó que no hay gente que quiera trabajar.

"Vienen un día y al día siguiente ya no, a veces duran una semana, aquí nunca nos ha faltado el hielo, desabasto no tenemos nosotros, pero todas las demás fábricas sí, lo que no tenemos es gente para trabajar", expuso, "los jóvenes hoy no quieren trabajar, quieren hacer cosas muy sencillas".