Colectivos se suman a rechazo de nueva comisionada de Búsqueda

El colectivo Vida y Fuundec-M se sumaron a las muestras de rechazo al reciente nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva comisionada nacional de Búsqueda, al considerarlo como "un teatro" por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La fundadora del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), Silvia Ortiz, comentó que antes de su nombramiento, ya se conocía que sería ella la nueva titular.

"Es para cerrar (la Administración), qué pasa, se inscriben 140, de ellos agarran 13 y queda Guadalupe Teresa, la que le habían dicho hace un mes antes que iba a quedar. Esto no es más que un teatro, en donde al final del tiempo, el presidente iba hacer lo que le diera su gana".

Para Ortiz, la nueva titular será una persona "ad hoc" al presidente. "Lo que va pasar es que es una persona 'ad hoc' para lo que ha venido haciendo, tratar de disminuir la cifra de personas desaparecidas. Eso es, alguien que pueda manejar y pueda hacer lo que él quiera, de eso se trata este nombramiento, vamos a dejar de hacernos tontos", recalcó.

Y es que aseguró que la actual gestión federal, nunca ha visto por los familiares de personas desaparecidas.

"No nos recibió, ha dicho en muchas ocasiones que nosotros lo que queremos hacer es politiquería, y pues no", recalcó Ortiz.

Aunque comentó: "No esperamos nada de una persona que ni siquiera sabe cuáles son los trabajos de búsqueda. Ahorita se está armando un pronunciamiento, llevamos más de 700 firmas en contra de la imposición.

Independientemente de eso, que no la pongan y pongan otra, será una persona que estará igual, muy poco tiempo y lo que tenemos que hacer es esforzarnos para el cambio".

POSTURA

Por su parte, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec-M), a través de un comunicado, presentó su postura.

"Desaprobamos totalmente el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, principalmente por el proceso opaco y simulado llevado a cabo por la Secretaría de Gobernación. Además, Teresa Guadalupe Reyes no cumple con el perfil establecido por la fracción V y VI del artículo 51 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada… no tiene conocimiento en el tema de la búsqueda de personas, por lo tanto no debe estar al frente de dicha comisión".

"Señor presidente, basta de juegos y engaños", es como concluye el documento.