Se suma Lerdo a amparo contra reforma a Ley

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, anunció que Lerdo se suma al amparo colectivo que promueve la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"Nos llegó la invitación por parte de la Asociación de Municipios de México A.C. para ver la posibilidad de que pudiéramos sumarnos a presentar un amparo para que eso nos permita que el Poder Judicial nos otorgue ese beneficio y el presupuesto que etiquetamos para este ejercicio 2023 y poder ejercer el recurso correspondiente a lo que cada año se destina", dijo el alcalde.

Recientemente el INE presentó una controversia constitucional en contra de estas mismas reformas, pues fue justo cuando la opinión pública estaba centrada en el "Plan B" de la Reforma Electoral, durante el fin del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que se dio la aprobación del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo y que incluyeron la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 26, establece un tope en gasto publicitario de 0.1% a toda entidad pública.

El artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social establece que el "límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

"Nos limita, porque prácticamente el 0.1% es nada y el día de ayer antes de las 12:00 de la noche se vencía el plazo, porque fue publicada el 27 de diciembre del 2022 y surte efecto al día siguiente de su publicación y teníamos hasta el miércoles 8 de febrero del año en curso para promover algún amparo y que eso permita que se tome en consideración y estaremos viendo la resolución se promovió ante el Poder Judicial de la Federación", dijo el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

El edil recordó que el pasado 27 de diciembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto, por el cual se reforma o adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por lo cual se modifican las reglas en materia de propaganda gubernamental y lo anterior limita el destino presupuestal del programa anual de Comunicación Social de cada ente público.

Lerdo al igual que otros entes públicos tendría un presupuesto de 0.1% al presupuesto anual al efecto asignado. La Ley no considera como propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas y servidores públicos que hagan uso de su libertad de expresión y el ejercicio de sus funciones públicas pero sí limita el presupuesto etiquetado con fines de publicidad de las acciones derivadas del gobierno.

…Y EN GÓMEZ PALACIO NO SE AMPARARÁN

Respecto a si la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, tiene proyectado que su gobierno se sume al amparo contra la Ley de Comunicación Social, igual que el Ayuntamiento de Lerdo, ya quedó descartado.

Ante la interrogante sobre si su gobierno se sumará a la controversia y amparos promovidos por varios municipios, entre ellos, el de Lerdo por iniciativa del alcalde, Homero Martínez Cabrera, la alcaldesa de Gómez Palacio dijo que en su caso no lo hará.

"Yo no lo veo que sea un problema grave, la verdad, yo no lo veo así y bueno yo dije 'ahora qué dijo', y que bueno que se ampare él. Nosotros no", aseguró.

El gobierno de Coahuila también promovió una controversia, aunque el gobierno de Durango hasta el momento no lo ha hecho.

Respecto a la controversia constitucional, la alcaldesa de Gómez Palacio dijo: "No. Nosotros no, nosotros hasta ahorita... Yo no lo veo como que se violente, respeto lo que diga el señor presidente y bueno los que se vayan a amparar y vayan a presentar amparos y controversias constitucionales, muy respetable, pero nosotros aquí en Gómez Palacio no".

En cuanto a si es un tema que ya ha platicado con el gobernador, dijo: "El lunes que estuvo aquí también lo dijo, que no es un tema que tengamos muy presente. Tenemos presente los temas de sacar adelante a las familias gomezpalatinas, apoyarlas en sus colonias y en lo más que se pueda", dijo la alcaldesa.