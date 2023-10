'Se respeta', dice AMLO sobre defensa de Olga Sánchez Cordero al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "se respeta" que la senadora de Morena y ministra de la Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, haya votado en contra de eliminar los fideicomisos al Poder Judicial.

"Siempre hay una solidaridad de gremio", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de octubre en Palacio Nacional.

AMLO comentó que escuchó el testimonio de un trabajador del Poder Judicial que decía que ganaba 7 u 8 mil pesos mensuales. "Lo creo, pero ¿para 700 mil y todavía ir a la marcha? Hace falta mucha información".

El presidente criticó a la cúpula del Poder Judicial que "todavía se sienten ofendidos cuando uno les dice que no son profesionales y que actúan de manera sectaria".

Destacó que el debate con el Poder Judicial es bueno para el país, porque muy pocos sabían que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe 700 mil pesos mensuales.

"Era como 'El Castillo de la Pureza', no se sabía nada ahí, muchísima corrupción, pero es muy fácil que aclaren ¿por qué ganan 700 mil pesos mensuales en un país donde el promedio del salario de los trabajadores está en 16 mil pesos mensuales? ¿Por qué violan la Constitución si está establecido que nadie puede ganar más que el presidente y que digan si hay o no hay corrupción, si los jueces, magistrados y ministros no son corruptos, con honrosas excepciones?", dijo AMLO.

EN CONTEXTO

Sánchez Cordero se manifestó en contra de la desaparición de cinco de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal."Vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración".

En tribuna del Senado, defendió a los trabajadores del Poder Judicial argumentando que algunos de los fideicomisos representan parte de sus "conquistas laborales".

"Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", aclaró la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.