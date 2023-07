Se registra batalla campal en Saltillo

Una batalla campal se registró la mañana del pasado domingo en la colonia Valencia del municipio de Saltillo, luego de que varios jóvenes bajo los efectos del alcohol comenzaron a pelear, donde además de resultar con lesiones, también hogares y vehículos aledaños resultaron afectados.

MÚLTIPLES REPORTES

Fue minutos antes de las 07:00 horas, cuando vecinos del citado sector a través del sistema estatal de emergencias 911, así como de reportes ciudadanos a través de mensajes de WhatsApp, pidieron la presencia de las autoridades al cruce de las calles Marbella y Cataluña, pues una veintena de jóvenes con piedras, palos y todo lo que encontraban a su paso, se encontraban peleando.

Tras el reporte, se llevó a cabo una movilización por parte de elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) así como de la Policía Municipal, donde luego de que los rijosos se percataron de su presencia, de inmediato comenzaron a correr para evitar ser detenidos.

HUYEN SIN RESPONDER

Durante el operativo, la zona fue asegurada al igual que las calles aledañas, además de buscar en las azoteas y callejones a los jóvenes alcoholizados, quienes durante el enfrentamiento ocasionaron daños a los vehículos, así como a las casas en el sector, pues en algunos casos las piedras y tubos destrozaron las ventanas.

Al menos once personas resultaron lesionadas, sin embargo al no estar en riesgo su vida, fueron trasladados a las celdas municipales y puestos antes el Ministerio Público, quien habrá de deslindar responsabilidades, además de no descartar que los propietarios de autos y casas afectadas acudan a interponer su denuncia correspondiente, a fin de que se lleve a cabo la reparación de daños correspondiente.