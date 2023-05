Se quejan de constantes fallas en cajeros de CFE

Son constantes las fallas en el cajero automático que hay en San Pedro para pagar el recibo de electricidad y únicamente se instalaron dos máquinas para los usuarios del área urbana y rural.

Los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), nuevamente externaron su molestia, afirmaron que cuando no es el suministro de la energía son los cajeros, por lo que cuestionaron otra vez el servicio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece.

Reiteraron que únicamente son dos cajeros los que se encuentran en las instalaciones de la dependencia, pero el problema es que o no funcionan o solo se pueden hacer pagos con tarjeta. Esto último considerando que la mayoría de las personas cubre la cantidad en efectivo, además aquellos que viven en los ejidos deben cubrir los pasajes y todavía los 12 o 15 pesos de comisión por pagar en establecimientos comerciales.

"La gente va y hace fila, pues únicamente son dos cajeros los que se cuentan en la oficina y casi nunca funcionan, nada sirve, a veces se puede pagar únicamente con tarjeta de crédito y a veces solo en efectivo, pero nunca, casi nunca funcionan al cien por ciento las máquinas y luego el horario es de ocho de la mañana a las tres de la tarde y si no alcanzan otro día regresan y otra vez a batallar con las filas o por que no funcionan", dijo Óscar Milán.

Recalcó que como en otras ocasiones lo han manifestado, el meollo del asunto es que no le dan la importancia que tiene el municipio de San Pedro; tomando en cuenta la cantidad de habitantes que hay, evidentemente son muchos los usuarios, por lo que es ilógico que solamente se tengan dos cajeros para ejidos y colonias, mientras que en otros municipios como en Torreón ponen cajeros hasta en los centros comerciales.

"No hay interés por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se cataloga a San Pedro como un área muy rural y por eso no se cuenta con mejor infraestructura y prueba de ello es también las constantes fallas en el servicio, porque si llueve o hace aire se va la luz, hace falta que se cuente con mejor infraestructura que se le invierta".

Añadió que tras la lluvia del pasado sábado falló el servicio y les dijeron que la causa fue un daño a un tablero en la subestación y reconocieron que, aunque 'batallaron' un poco, lograron restablecer el servicio alrededor de cuatro horas después en la zona Centro, pero hubo colonias y ejidos que duraron uno o dos días sin electricidad.

"La verdad es que no hay queja de la atención del personal encargado, de la oficina, en la gerencia regional nos contestan, entendemos que no son situaciones que no están al alcance del personal, sino que eso es desde arriba, porque ya lo hemos dicho muchas veces, no hay inversión para mejorar las condiciones en las que operan en San Pedro, lo dejaron abandonado mucho tiempo y eso sigue ocasionando problemas, se deben modernizar los equipos para que ya no se tenga estas fallas" concluyó.