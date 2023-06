Se quedarán con las ganas de una ruptura entre 'corcholatas': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios se quedarán con las ganas de que haya una ruptura entre los aspirantes presidenciales de Morena, pues garantizó que se cerrarán filas y afirmó que si uno de ellos "se encapricha" pensando de que lo más impropiamente es lo personal y no el interés general, "no pasaría nada".

El mandatario federal manifestó que él va a apoyar a quien gane la encuesta del partido guinda y adelantó que el día de que se dé a conocer el resultado de la encuesta, él abrazará al aspirante que gane y le dirá "hermano, hermana, ahí te encargo".

"No va a haber problema de nada, se van a quedar frotando las manos, se van a quedar con las ganas nuestros adversarios pensando que habrá un ruptura al interés de nuestro movimiento, no porque estamos pensando hacia adelante que continuará la transformación, que no haya retrocesos y va a decidir la gente.

"Yo pude decidir o de manera simulada darle más apoyo o hacer evidente de que tengo un preferido o una preferida, no, los quiero por igual y quiero más al pueblo, pero no solo pienso yo de esa manera, así pensamos millones. Cuando se resuelva vamos juntos, se van a cerrar filas (…) Estoy seguro que hay quienes están a favor de uno o de otros pero cuando se resuelva van decir vámonos juntos. Se van a cerrar filas".

En Palacio Nacional, Obrador agregó: "Y también si se diera el caso de que alguien se encaprichara pensando que lo más importante es lo personal y no el interés general, no pasaría nada, porque la gente quiere que continúe la transformación. Y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta para sustituirme como dirigente del movimiento de transformación, a ese le voy a entregar, el día que se resuelva voy a ir a ir abrazarle y a decirle: ‘hermano, hermana, ahí te encargo, yo voy a terminar de gobernar, pero ya la dirección de la transformación es cosa tuya porque así se decidió, y vamos adelante’, y a los mejor voy a dar una declaración en ese sentido",