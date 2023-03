Fondo de Pensiones del Municipio de Torreón se queda sin 5 millones de pesos anuales

El Fondo de Pensiones del Municipio de Torreón dejará de percibir poco más de 5 millones de pesos por año, en lo que corresponde a las retenciones que se hacían a los 17 regidores y 2 síndicas.

La suspensión en las aportaciones al sistema de Pensiones por parte de los ediles del Municipio de Torreón está dentro del marco de la legalidad, aseguró el tesorero Óscar Luján Fernández.

Señaló que en la Ley de Pensiones se establece la retención para el fondo, sin embargo, existe una laguna, porque no establece si los regidores y síndicos son trabajadores de confianza o de base, por lo que el órgano jurídico de Tesorería consideró factible el dejar de retenerles.

Indicó que los ediles son funcionarios públicos pero su trabajo no recibe un sueldo como tal sino una "dieta", de acuerdo al Artículo 38 del Código Municipal del estado de Coahuila. En este sentido, el tesorero dijo que el que se deje de aportar por parte de ellos no afecta al sistema de Pensiones del Municipio, además de que ellos también dejan de recibir los beneficios como la pensión por jubilación, por muerte, créditos acreditables, entre otros.

"No nos afecta, ni a Pensiones ni al Municipio", expresó.

Luján Fernández dijo que desde el primero de enero se dejó de retener. Aclaró que el alcalde Román Alberto Cepeda también entraría en este supuesto, sin embargo, él sigue haciendo sus aportaciones, ya que de su parte no se solicitó esta medida, por lo que se siguen haciendo sus retenciones y mantiene sus derechos en el sistema de Pensiones.

"Al alcalde sí se le sigue reteniendo, sigue aportando y conservando los derechos dentro del sistema de Pensiones", indicó.

El funcionario dijo que esto no aplica para los directores ni otros trabajadores, que sí están contemplados dentro de la Ley y rechazó que pudieran acogerse a esta laguna en la normativa.

"La Ley es muy clara, lo que tiene es la laguna en cuanto a regidores y síndicos", expuso, "con el alcalde es el mismo supuesto, sin embargo, él no solicitó la no retención de este fondo, si él quisiera lo podría hacer pero hasta ahorita no ha sido así".

En cuanto a las aportaciones que ya se realizaron durante el primer año de la administración, Luján Fernández dijo que la devolución del 50 por ciento, como se estipula, tendría que ser a solicitud de los ediles y entonces se tendría que revisar lo que procede legalmente.

Sobre lo que se hace en el fondo de pensiones con el 50 por ciento del recurso que ya no se devuelve a los ediles y trabajadores de confianza, el tesorero dijo que esto se invierte en fideicomisos y se presta a los propios empleados con tasas preferenciales, de modo que es un fondo de ahorro para garantizar la pensión del personal.

"No tengo ninguna afectación en Pensiones, simplemente se están dejando de recibir las aportaciones", dijo.

LEY DE PENSIONES

En diciembre del año pasado, regidores y síndicas dejaron de realizar sus aportaciones al Fondo de Pensiones mediante un acuerdo firmado por todos los ediles, donde renuncian a la retención del 14 por ciento de su sueldo, el equivalente a alrededor de 7 mil 700 pesos mensuales.

El acuerdo fue firmado por todas las fracciones. Los ediles se justificaron en la Ley del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado "Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila", que en su Artículo 5 establece que por trabajador, se entiende toda persona física que presta un servicio físico o intelectual al municipio, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en la nómina de pago de sueldos; por Trabajador de Confianza, en general, los Directores, Subdirectores, Administradores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Encargados, cualquiera que sea su denominación, así como los vigilantes, Secretarios Particulares, el Auditor Interno.

Es decir, los regidores y síndicos establecieron que sus roles no entran en la figura de trabajadores municipales ni tampoco de confianza.

La misma Ley indica que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, manejo de fondos o valores, control directo de adquisiciones, procuración y administración de justicia, protección civil, así como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos, las que realicen los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular.