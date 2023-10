Se prevé marcado descenso de temperatura

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que un nuevo Frente Frío, el número 8, y su masa de aire ártico asociado, ingresarán y recorrerán rápido el norte del territorio nacional, ocasionando un marcado descenso en la temperatura, así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila.

Así mismo, durante la madrugada del lunes 30 de octubre, se pronostica la caída de aguanieve o lluvia engelante en el norte del estado.

En la Comarca Lagunera, se esperan temperaturas de hasta 11 grados para este lunes, bajarían aún más durante martes y miércoles, hasta 8 grados, para volver a incrementar a partir del jueves por la tarde. Las máximas durante martes y miércoles podrían alcanzar hasta 15 grados, mientras que el jueves llegarían hasta 20 grados y el viernes se recuperarían las mínimas paulatinamente.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera un descenso de temperatura en la entidad, con temperaturas mínimas de 0 a 6 grados centígrados, posibles heladas en las zonas altas, así como rachas de viento de 60 a 70 km/h.

Se esperan también lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, mismas que podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Ante el pronóstico, se exhorta a la población a tomar precauciones y estar atentos a los avisos que emita el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

RECOMENDACIONES

Por lo pronto, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones: mantenerse informados a través de los medios masivos de comunicación y redes oficiales sobre el pronóstico del tiempo y avisos de alertamiento por frentes fríos, en especial si se pronostican heladas y nevadas.

Evita intoxicaciones por el uso de carbón, leña y gas como fuentes de calefacción en el interior de las casas habitación. Verifica que tu casa no tengas filtraciones de aire, sella puertas y ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares. Abrígate con ropa adecuada (gorro, bufanda, tapabocas, guantes, chamarra, etc.) y permanece dentro de lo posible en lugares cerrados.

Bebe líquidos calientes y consume alimentos ricos en carbohidratos (energía), como pan, tortillas, chocolates y grasas, y vitaminas "C" (cítricos, ciruelas, guayaba, piña, etc.). Si los materiales con que está construida tu casa son láminas, madera y cartón, entre otros, identifica el Refugio Temporal más cercano y, en caso de requerirlo, trasládate hacia éste. Informa a las autoridades competentes y procura especial cuidado a los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes y en situación de calle, etc.) para su atención.

Si padeces enfermedades respiratorias o cardiacas, evita las corrientes de aire frío y salir a zonas frías. Ubica con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades. Evita incendios, no sobrecargues las tomas de corriente eléctrica con aparatos eléctricos. Manténgase informado por los medios oficiales de comunicación y atento a los avisos que emita el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911.