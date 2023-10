Se mantiene en alerta PC Saltillo ante las inclemencias del tiempo

Ante las condiciones climáticas que prevalecen en la región, la Unidad de Protección Civil Saltillo se mantiene en alerta con diversos recorridos por toda la ciudad.

Por lo anterior, Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos de Saltillo, indicó que personal a su cargo realiza recorridos en la ciudad, a fin de mantenerse atentos y cercanos a la población en caso de requerir alguna atención por las lluvias.

“Debido a que se pronostican condiciones de lluvias durante los próximos días, nuestro personal mantiene los recorridos de monitoreo constante por los escurrimientos de agua y zonas, además de estar atentos a los estancamientos”, sostuvo.

Resaltó que no se han presentado reportes de inundaciones o cualquier otra emergencia relacionada con las precipitaciones en el transcurso de este sábado y domingo, solo se ha recibido reportes de 3 árboles caídos, en las colonias El Álamo y 26 de marzo, sin personas lesionadas.

(ISABEL AMPUDIA)

Asimismo, exhortó a la población a no arriesgar su integridad y patrimonio al intentar cruzar corrientes de agua; además de hacer la petición para no arrojar basura a la corriente de agua, no tocar postes, cajas de luz o cables, evitar transitar por calles inundadas, circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, además de ubicar refugios temporales en caso que así lo amerite.