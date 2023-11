Se luce 'JuanMa' Ibarra en Lerdo

Dos lucidoras faenas, armó el novillero lagunero Juan Manuel Ibarra al encerrarse con dos astados en la Plaza de Toros “Alberto Balderas”, en Ciudad Lerdo el pasado domingo, y aunque tuvo algunos yerros con el acero, dejó una grata impresión entre la gente que asistió a presenciar el evento taurino de preparación.

Fue esta una convivencia de apasionados de la Fiesta Brava, en festejo celebrado el domingo 5 de noviembre en “la Plaza del Romance”, como una forma de apoyo al aspirante a matador, Juan Manuel Ibarra, previo a su presentación en León, Guanajuato. “JuanMa” lidió dos ejemplares de la ganadería de Doña Carmen, ambos con un peso superior a los 360 kilogramos y bien presentados de cornamenta, astados que dieron la pelea en el ruedo, al grado que en más de una ocasión alcanzaron al joven novillero, pero sin consecuencias.

Ibarra se lució con el capote y la muleta, mostrando un buen repertorio de lances, con lo que dejó patente que su preparación como novillero va en buen camino, y aunque a la hora de matar no las tuvo todas consigo, la gente aplaudió su esfuerzo. Debido a que este festejo fue de preparación y a puerta cerrada, no se otorgaron trofeos, pero en el segundo ejemplar la gente pidió de manera simbólica, se otorgara una oreja para el novillero. Vestido de corto, a la usanza campera, el muchacho también se lució a la hora de banderillar, y no obstante las dos revolcadas que sufrió por parte de los astados, pronto se levantó y siguió con la lidia, mostrando que tiene la voluntad y condición física para ser matador.

“Homerito” y “Don Chevo”, se llamaron los dos novillos que enfrentó “JuanMa”, ambos de gran porte, incluso estuvo presente el propietario de la Ganadería, junto con otros personajes de la Fiesta Brava en Coahuila y Durango, que desearon lo mejor para el novillero. Este evento se llevó a cabo gracias al apoyo de tales personajes, que luego de la lidia tuvieron una convivencia en la misma Plaza de Lerdo, dialogando sobre la forma de impulsar la tauromaquia en la región.

“JuanMa” Ibarra se presentará este sábado 11 de noviembre en León, Guanajuato, alternando con otros cuatro novilleros y el rejoneador Marco Bastida, ante ejemplares de la Ganadería de San Martín, en lo que es una gran oportunidad para mostrar su valía, por ello, el evento de preparación.