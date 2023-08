Se lanzan contra Banda MS por su video con Yahritza y su Esencia

Yahritza y su Esencia sigue provocando indignación y rechazo entre los cibernautas que los han invitado a dejar de "colgarse de México" luego de lo que sus integrantes opinaron sobre el país y su comida, la agrupación integrada por tres hermanos, dos nacidos en Washington y uno en México, ofrecieron una disculpa tras sus polémicas declaraciones y pretenden continuar con su carrera, sin embargo, publicación que hacen en redes recibe insultos y rechazo por parte de los usuarios.

La polémica se desató cuando en una entrevista realizada en enero, la agrupación confesó su poco desagrado por México por el ruido de la Ciudad de México y la comida:

"Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", dijo Yahritza, la vocalista nacida en Estados Unidos.

"No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Armando "Mando" Martínez, nacido en Michoacán, México. Por su parte, Jairo Martínez, el otro integrante del grupo dijo: "No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá".

Ahora es la Banda MS quienes están recibiendo cientos de comentarios negativos en sus redes luego de que lanzaran el adelanto de "Quédate conmigo", nuevo un tema musical junto a Yahritza y su Esencia, en él, aparecen cantando los vocalistas de ambas agrupaciones, sin embargo, los comentarios son en su gran mayoría negativos hacia la banda de hermanos liderado por Yahritza, quien en otro video que salió a la luz se molesta porque no le hablan en inglés.

"No le gusta México, pero si hacer lana con su música regional.... Que poca m**". "Dale un like si estás de acuerdo en cancelar todos los grupos que apoya a Yahritza y su pedorra esencia". "Como dice la canción, 'En tu perra vida' vuelvan a mencionar a México ???????? ya no van a tragar a costillas de la música mexicana. Quédense en Washington y no vuelvan en México no los necesitamos". "Fue un placer conocerte, pero nosotros los mexicanos también somos delicados suerte en tu país ojalá triunfen como tiziano en su tierra copia y pega. Viva México". "No es culpa de esta gentuza, sino de quienes los siguen y los hacen famosos", son algunos de los muchos comentarios que se leen en la publicación lanzada hace unas horas.

Un cibernauta consideró desmedido el rechazo a Yahritza y su Esencia y aplaudió el estreno musical que se viene: "¡Estoy emocionado por esto! Sé que algunas personas están molestas con ella, pero al final del día, ella tiene derecho a sus propias opiniones, ¡y tiene mucho talento!".

En un reciente concierto de la Banda MS, Yahritza y su Esencia apareció como invitado sorpresa, y aunque en ese momento aún no ocurría la polémica, fans de la agrupación sinaloense preguntaron quiénes eran esos jóvenes, y tras el escándalo piden cancelarlos.

Se lanzan contra Banda MS por su video con Yahritza y su Esencia