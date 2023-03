Se incorporan 277 médicos especialistas a Coahuila

En este mes de marzo se incorporaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila, 277 nuevos médicos especialistas que ayudarán a fortalecer la atención en las unidades y hospitales de las diversas regiones del estado. De esa cifra, 98 profesionales de la salud fueron asignados a la Comarca Lagunera. La institución dio a conocer que en su momento los médicos tuvieron la oportunidad de hacer sus residencias en el Seguro Social lo que les ayudó a elegir al estado de Coahuila como su centro de trabajo.

En el Draft de Médicos que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el primero en unirse a la nueva plantilla laboral de esta entidad fue el médico pediatra David Ángel Jaramillo Espinoza. El IMSS le ofreció una beca para poder desarrollar sus aptitudes y no dudó en quedarse en Coahuila para continuar el ejercicio de su profesión en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón.

Jaramillo Espinoza es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Torreón e hizo su residencia en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16. Otro caso es el de Daniela Alejandra Burciaga Guevara, originaria de Torreón, egresada de la Facultad de Medicina de la UAdeC y que cursó ginecología en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 23 de Nuevo León y la subespecialidad de urología en el Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente en Guadalajara. Ella formará parte de la plantilla del Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 de este municipio.

El resto de los médicos que laborarán en otras unidades de las cinco regiones del estado de Coahuila son originarios de municipios como Gómez Palacio, Durango, Saltillo y Torreón, Coahuila, así como de entidades como Michoacán, Morelos, Chiapas y Nuevo León, entre otros.