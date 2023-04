'Se están quitando la máscara'; AMLO reprocha alianza entre el PAN y los Moreira en Coahuila

Tras el arranque de la oposición para la carrera presidencial de 2024, donde se reunieron aspirantes del PRI, PAN y PRD, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que, "quienes antes se decían adversarios", ahora "se están quitando la máscara" y entablando alianzas, citando en particular el caso de Coahuila, donde los tres partidos contienden unidos por la gubernatura, este 2023.

López Obrador señaló que el hecho de que la oposición busque frenar a la Cuarta Transformación, "es de dominio público. No es novedad. Lo que quieren es detenernos, porque quieren seguir robando, son muy corruptos. Entonces, están molestos porque ellos pensaban de que iba a ser más de lo mismo, de que iba a ser una simulación. Entonces, se están agrupando, y qué bueno, así ha sido la historia siempre", dijo.

"Lo que pasa es que el régimen oligarca fue creando todo un andamiaje para simular de que se vivía en una democracia en México y se disfrazaban los conservadores de integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, o se decían independientes", acusó AMLO, señalando que, "como ahora se está llevando a cabo una transformación, pues son momentos de definiciones. Entonces, ya no hay medias tintas, ya no se puede llevar a cabo como era antes, la política 'robalera', pues acuérdense ustedes que el róbalo es el único pez que se mueve en dos aguas: en aguas dulces y en aguas saladas".

"Ya hay que definirse y eso es lo que está sucediendo, entonces, están agarrados de la mano los Moreira con los del PAN, que antes supuestamente eran adversarios, pues los del PAN tenían campañas en Coahuila, pidiendo que se encarcelara a los Moreira porque habían endeudado a Coahuila, pero era puro cuento, porque el mismo (Felipe) Calderón había exonerado a los Moreira, pero la gente no sabía, porque los medios de comunicación eran partícipes de esta farsa", dijo López Obrador, quien además reiteró que los antes adversarios, "ahora se están quitando la máscara".

"En Coahuila, ahora se alinean y juntos, están apoyando al mismo candidato y al mismo agrupamiento político, ahí ya no hay diferencia. Entonces, qué bueno que se estén quitando la máscara", dijo AMLO.

AMLO se lanzó contra el PRI, el PAN y el PRD por la alianza que tienen, acusando que buscan detener a la llamada Cuarta Transformación. (ESPECIAL)