Se disputan el agua de Arteaga

Luego de que ejidatarios de Arteaga protestaran la mañana de este miércoles por el fallo por parte del Poder Judicial del Estado a favor del desvío de agua en el mismo municipio, su alcalde señaló que se trata de un empresario saltillense quien encabeza este movimiento, y el cual estaba pidiendo una indemnización superior a los 30 millones de pesos.

Fue al exterior de Palacio de Justicia, en Saltillo, donde se llevó a cabo dicha protesta, misma en la que dio a conocer Ingrid Vanegas, representante legal de la Asociación de Propietarios de Agua Rodada de Arteaga, lo anterior es derivado de un juicio ordinario civil que se lleva en contra del gobierno de Coahuila que empezó en el 2016 con el número de expediente 11/2016DG.

“Es una demanda de daños y perjuicios de la gente de Arteaga, los propietarios de la acequia de Arteaga en contra del gobierno municipal Arteaga, al igual que SIMAS, Secretaría de Infraestructura y de la entonces Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) del estado, esta empieza porque en las administraciones de los Duran empiezan a hacer obras en los manantiales de Arteaga para entubar el agua, con un tubo de 18 pulgadas, lo cual es muchísimo”, explicó.

Añadió que: “se le hace un aforo a ese tubo para estimar cuánta agua se estaban robando, esta obra la hizo obviamente sin solicitar permiso de los propietarios, sin sacar ni siquiera permisos ambientales, se las clausuro la Profepa por esos mismos motivos, afectaron el ecosistema de Arteaga y hay especies endémicas”.

Sostuvo que esta agua es de propiedad privada de la gente de Arteaga, en virtud a una ejecutoria de la Suprema Corte desde 1926, misma que ha respetando incluso el presidente República, a pesar de los intentos de declararla nacional.

“Pero quien no la respeta es el gobierno municipal de Arteaga y estatal al autorizar esas obras, entonces la demanda es por daños y perjuicios, estimado en dinero, pero el dinero no es importante, es estimando el daño que se le está haciendo a la gente de Arteaga, por eso al final del día esta demanda tiene un numero pero eso no es lo importante, lo importante es que estamos tratando de evitar que se continúe con la ilegalidad de las obras”, subrayó

Asimismo recordó que este juicio empezó en el 2016 y fue en 2022 la sentencia definitiva, en donde según mencionó, no se estudian los más de 5 mil documentos que se anexaron, pese a los periciales que se hicieron donde los expertos les dan la razón y el área civil del Poder Judicial decide no estudiarlo.

Por lo anterior, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, sostuvo que no son ejitarios, se trata de un empresario saltillense y el cual está liderando este movimiento, lo cual no es resiente.

“Tiene demandado a SIMAS y al municipio de Arteaga desde hace seis años, solo que el enojo que trae y por eso su manifestación, es porque hace más de un mes el Poder Judicial emitió una sentencia a favor del ayuntamiento de Arteaga donde le da la razón, que la razón siempre la tuvimos, el agua es de los arteaguenses y no de los particulares”, sostuvo.

Indicó que la sentencia fue en que los deslindaban de la indemnización que estaba pidiendo dicho empresario del cual prefirió omitir sus generales, junto con algunos particulares, que en el proceso de seis años muchos se deslindaron del tema, se acercaron al ayuntamiento, se acercaron al SIMAS y se pudo dialogar.

“Se pudo llegar a acuerdos, y bueno, yo respeto la manifestación pacífica que están manejando, pero que no confundan a la gente, es un particular, es un empresario de Saltillo que quería apropiarse del agua de los arteaguenses”, insistió.

Asimismo, reveló que estaba pidiendo una indemnización superior a los 30 millones de pesos, “cosa que ni siquiera él es dueño del agua, ni el municipio tiene porque pagarle, porque el agua es para consumo humano de los arteaguenses”, concluyó.