¿Se destapa el actor Eduardo Verástegui como candidato rumbo a 2024?

El actor Eduardo Verástegui, quién ha desatado polémicas por su discurso conservador, podría estar aspirando a contender por la presidencia en 2024, así lo sugiere en un video publicado en sus redes sociales enfocado en el próximo proceso electoral rumbo a 2024.

En el video de cuatro minutos, Verástegui expone que el siguiente año tendremos que elegir entre dos caminos, "una brecha y una vía", debido a que "la clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos".

En el material audiovisual, mientras critica a la clase política aparecen figuras como "las corcholatas de Morena", Santiago Creel, Marko Cortés, Margarita Zavala, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

El actor es considerado como un activista ultraconservador, posicionamiento que reafirma en su video al dirigirse a la "familia" como palabra clave. Verástegui es titular de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), lugar desde donde promueve su discurso.

"Quieren destituir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos", sostiene en el minuto que se observa una imagen del Festival Drag por el Día de la niñez con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a un lado.

En el video enlistó los que considera sueños para un México diferente, hablando de terminar con la migración, poner la figura de Dios como el centro de la nación y el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

"Defendamos la vida de los bebés que se encuentran en el vientre de sus madres y corren el riesgo de ser abortados, si toda madre tuviera el vientre de cristal ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro", expresa.

"México se gesta en el vientre de sus madres", concluyó.

¿Quién es Eduardo Verástegui? José Eduardo Verástegui, es un actor mexicano de 48 años de edad, aunque se define como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está volcado con diferentes iniciativas.

Asimismo, es conocido por interpretar diferentes papeles y salir en varias series de televisión.

Así, en la pequeña pantalla, se le ha podido ver desde la década de los 90 en series como "Mi querida Isabel", "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Tres mujeres", "Alma rebelde" o "CSI: Miami", entre otras.

Formó parte del grupo Kairo, en donde tiene varios álbumes de estudio y sencillos durante la época de los 90.

Además, en el mundo del cine, el actor ha tenido papeles en películas como "Meet Me in Miami", "Bella", así como en "Little Boy" o en el documental La otra parte: "La historia no contada del narco".