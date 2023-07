Estas son las series que se despiden de Netflix

Los suscriptores de Netflix recibieron muy malas noticias a principios de año, luego de que la plataforma de "streaming" confirmó la cancelación de varias de sus series; algunas de ellas eran favoritas del público; sin embargo, no lograron convencer a los ejecutivos, por lo que terminaron por ponerles punto final tras muy poco tiempo de su estreno.

Cabe señalar que algunas series simplemente llegarán a su fin, como es el caso de Cobra Kai, pero otras, fueron canceladas tras su primera temporada, como el caso de Uncoupled.

También hay casos muy particulares como el de Mindhunter, serie que había quedado en el olvido de parte de la plataforma, y aunque los fans tenían esperanzas de alguna renovación, Netflix terminó por anunciar su cancelación definitiva.

Estas son las series que terminan definitivamente en Netflix, según un reporte de Just Jared.

1899

La cancelación de esta serie es una pena para los fans, pues había recibido muy buenas críticas; sin embargo, al final no logró gran impacto. Cabe señalar que detrás de este drama están los creadores del fenómeno Dark.

INSIDE JOB

Esta serie animada para adultos había sido renovada para una segunda temporada en el verano del 2022; sin embargo, al final, se decidió no continuar con la serie y terminó por cancelarse.

MO

Fue renovada para una segunda temporada, aunque será la última entrega de este programa protagonizado por el comediante Mo Amer.

COBRA KAI

Cabe señalar que el caso de Cobra Kai es muy particular, la serie pertenecía al extinto Youtube Red que luego se convirtió en YouTube Premium, pero tras anunciar que dejarían de producir series originales, Netflix retomó el "spin-off" de Karate Kid, en donde se convirtió en un éxito mundial. La serie tendrá una sexta temporada que será la última.

UNCOUPLED

La serie protagonizada por Neil Patrick Harris parecía que había logrado conquistar al público, sin embargo, Netflix decidió no renovarla. Afortunadamente, el show llamó la atención de Showtime, en donde tendrá una segunda oportunidad para tener una temporada 2.

MINDHUNTER

Ya todos los fans se habían resignado a que no habría más temporadas de la serie creada por David Fincher, pero todas las esperanzas murieron definitivamente cuando en febrero de este año se confirmó que no habría más entregas, pues en palabras de su creador, es un show muy caro de realizar.

YOU

La serie de suspenso que ha encantado a millones llegará a su final con cinco temporadas, esta noticia fue confirmada en marzo del 2023.

SEX/ LIFE

Aunque su primera entrega fue todo un fenómeno, Sex/Life terminará tras dos temporadas, pues el servicio de "streaming" decidió poner punto final y cancelar la serie.

SWEET TOOTH

La serie terminará tras su tercera temporada y contará con ocho episodios al igual que las anteriores, cumpliendo así las expectativas de Jim Mickle, "showrunner" de la serie.

THE CROWN

El mega éxito de Netflix se despide en 2023 tras seis temporadas, recientemente se dio a conocer que Ed McVey y Meg Bellamy serían los encargados de interpretar al príncipe William y a Kate Middleton respectivamente.

SEX EDUCATION

La serie protagonizada por Asa Butterfield termina tras su cuarta temporada y espera darle una resolución a los conflictos presentados al final de la temporada pasada, como el viaje de "Maeve" a Estados Unidos y la relación de la "Dr. Jean" con "Jakob".

Otras series que terminan son las animadas Big Mouth, Human Resources; la juvenil Lockwood & Co. También se despide la franquicia Bling Empire y Bling Empire: New York. Se despide con una temporada Freeridge, el "spin-off" de On My Block.