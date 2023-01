'Se debe reconocer el trabajo no remunerado'

El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado (Inevap) publicó el documento denominado "Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2023. Informe Anual de Evaluación 2022", a través del cual se presentan datos para que los tomadores de decisiones tengan información para la elaboración de políticas públicas y programas.

Las conclusiones y recomendaciones no vinculatorias, a partir del análisis realizado a las dimensiones de la pobreza y los derechos sociales, están divididas en varios temas.

Entre las recomendaciones en el áreas de Ingreso-Bienestar económico, se estableció en un punto la importancia de "reconocer y apoyar el trabajo no remunerado, en particular el de las mujeres, ya que, debido a la sobrecarga de cuidados en los hogares (por el cierre de escuelas y cuidado de enfermos), muchas de ellas perdieron su fuente de ingresos y no han podido reincorporarse a sus actividades".

En el segmento de Educación, en uno de los puntos se menciona que "dada la evidencia, una de las medidas más urgentes es la recuperación y aceleración del aprendizaje, sobre todo en educación básica"; mientras que entre las recomendaciones en materia de Salud, está el abasto de medicamentos en las instituciones de salud de jurisdicción estatal, además de robustecer programas de prevención y tratamiento para atender la alta prevalencia de obesidad, diabetes, e hipertensión.

Asimismo, en cuanto a Seguridad Social, se menciona que, a falta de prestaciones de seguridad social de muchos trabajadores, "el gobierno puede entregar o subsidiar prestaciones como guarderías, incapacidades laborales y seguro de vida".

"Especialmente, se requiere implementar esquemas de protección social para las mujeres en situación de pobreza y madres de familia vinculados con políticas de cuidados para disminuir la carga de trabajo por cuidados no remunerados que realizan las mujeres y aumentar la probabilidad de las mujeres a acceder a un empleo y a ingresos: guarderías, asistencia social, prestaciones por maternidad".

En cuanto a la Vivienda, "es necesario fortalecer las intervenciones de política que mejoran las condiciones y los espacios de la vivienda, especialmente vinculadas con el material de los pisos, muros, techos y la reducción de la razón de hacinamiento".

Y también se hacen recomendaciones en materia de Alimentación para que se distribuyan alimentos nutritivos y de calidad a población de adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia en albergues, residencias y cocinas comunitarias.

En el tema de Trabajo, se refirió que es importante implementar acciones dirigidas a erradicar el trabajo infantil; mientras que en Medio Ambiente Sano, se recomendó impulsar intervenciones específicas para el manejo y tratamiento de residuos sólidos en coordinación con los municipios, entre otras acciones.