Se cumplen 258 años del natalicio de Morelos

Este sábado se conmemora el 258 aniversario del natalicio del general José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, pilar fundamental para el desarrollo del movimiento de Independencia en México.

Morelos, quien fue conocido como el Siervo de la Nación, nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid (actual Morelia).

Según información compartida por el movimiento social MOVIZA y México Avante Fuerte, Morelos llegó a ser presidente del Supremo gobierno Mexicano del 24 de octubre de 1814 al 5 de noviembre de 1815, siendo predecesor como jefe del Poder Ejecutivo.

Fue también generalísimo y jefe de Gobierno del Congreso de Anáhuac, del 15 de septiembre de 1813 al 24 de octubre de 1814, siendo predecesor como primero en el cargo, así como miembro de la Suprema Junta Nacional Americana del 19 de agosto de 1811 al 15 de septiembre 1834. Siendo su obra más importante Sentimientos de la Nación.

Fungió como sacerdote, militar y político novohispano, que destacó como el Jefe insurgente de la Segunda Etapa de organización en la Guerra de Independencia de México, en el año de 1811 a 1815.

El 22 de diciembre de 1815, lo condujeron al área de fusilamiento en San Cristóbal Ecatepec y antes de llegar al paredón rezó el Salmo 51, posteriormente tocaron los tambores, se vendó los ojos, tomó un crucifijo y exclamó: “Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia”. Acto seguido se hincó con la espalda al pelotón, a la voz de mando, sonaron dos descargas y oficialmente fue muerto a las 4 de la tarde.