Se cumplen 2 años de la desaparición de Dibanhi

Este 25 de junio se cumplen dos años de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, tenía 22 años de edad cuando fue vista por última vez en la colonia Latinoamericana de Torreón. Su madre solo pide saber qué pasó con su hija, pues los avances de la investigación son casi nulos, pese a contar con un detenido como presunto responsable de su desaparición.

Para exigir respuestas y se actúe por parte de las autoridades para saber qué pasó con su hija, este domingo a las 9:00 horas, María Guadalupe Pérez, madre de la joven desaparecida acompañada por el centro de derechos humanos Fray Juan de Larios, se plantará en el Árbol de la Esperanza de la Alameda Zaragoza, donde colocará la fotografía de su hija, junto con aquellos hijos, padres y hermanos, que aún se mantienen en calidad de desaparecidos.

"Mañana (hoy) se cumplen dos año y nada de mi hija, y nada de mi hija y pues seguimos en la lucha", dijo triste doña Guadalupe. La intención de plantarse en el Árbol de la Esperanza, es para decirle a la ciudadanía que su hija sigue sin ser localizada.

"No sabemos nada de ella, aún llevando un proceso penal, aún teniendo un sospechoso principal, no sabemos nada, todo está detenido, y el tiempo pasa y pasa, no nos dan respuesta".

El detenido, Cristian N, quien fuera pareja sentimental de su hija por 8 meses, no ha informado sobre el paradero de Jovanna Dibanhi, ya que en más de cuatro ocasiones se ha cancelado la audiencia intermedia en la que se acreditaría o no su responsabilidad.

El presunto responsable fue vinculado a proceso en mayo de 2022 por el delito de desaparición de persona con el agravante de tener una relación de confianza, por lo que desde entonces se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Torreón.

"Nos la han suspendido por tonterías, de que la aplacen, yo he asistido a todas las audiencias porque tengo la esperanza de que diga qué hizo con mi hija, dónde está…", dijo Guadalupe, quien aseguró que esta persona es hasta el momento, el principal y único sospechoso.

La madre desesperada, recordó que a su hija, las autoridades no la buscaron dejando pasar tiempo que consideró valioso para poder saber qué sucedió. Incluso, comentó que tuvo que pasar un mes para que emitieran una ficha de búsqueda, pues personal de la Fiscalía se encontraba de vacaciones.

"Yo no quiero que otras muchachitas desaparezcan y haya más madres que sientan esto que yo siento, que es muy fuerte, mi vida está detenida, mi salud está decayendo", comentó entre lágrimas Guadalupe quien mencionó que su nieta, ahora de cinco años de edad, pregunta por su madre.