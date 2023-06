'Se cumplen 2 años de buscarte sin descanso'

"Hoy se cumplen dos años de buscarte sin descanso, de llorarte sin consuelo, de extrañarte sin remedio. Hoy se cumplen dos años de exigirle a las autoridades, de pedirle a la sociedad, de rogarle a la divinidad. Hoy soy la voz de mi hija Jovanna Dibanhi, que le dice a la sociedad, por favor, no me olviden, no me abandonen, ayúdenme a poder ser localizada".

Ayer domingo 25 de junio, se cumplieron dos años de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, en Torreón, Coahuila. La última vez que la vieron fue en la colonia Latinoamericana cuando tenía 22 años; tiene una hija de 5 años. Su madre, María Guadalupe Pérez Ayala exigió verdad y justicia en el Árbol de la Esperanza de la Alameda Zaragoza, el cual fue adoptado desde hace muchos años por cientos de familias y en el cual cuelgan los nombres y fotografías de sus seres queridos que aún no han llegado a casa.

La pareja de Dibanhi está siendo procesado por el delito de desaparición pero la señora Guadalupe asegura que por lo menos en cuatro ocasiones ha sido pospuesta la audiencia intermedia para determinar si existen fundamentos para que se lleve a la fase de juicio al presunto responsable, detenido el 18 de mayo de 2022. A la familia le han dicho que las suspensiones han sido porque el abogado defensor no se presentó, después porque renunció y luego porque ya volvió. Guadalupe asegura que "hay muchas pruebas", por lo que exige que se fije una fecha para la audiencia intermedia, pues para ella "son tonterías" que haya tantas cancelaciones.

"Muchas veces no sabemos y nos tratan como cualquiera, pero si fuera una hija de un gobernador, de un diputado, ¿cómo andarían?, andarían corre y corre. Yo se lo dije a la juez en una audiencia, cuando la canceló, en la última, 'oiga, y si fuera la hija de un diputado, ¿usted la suspendería?. Me dice la licenciada de Apoyo a Víctimas, 'es que no la debió de haber cancelado', ¿y luego?, es que yo no conozco de leyes", explicó.

Además, hay una Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conminar a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para proteger la vida y garantizar la integridad personal de la joven de manera inmediata.

"A mí me entró hipertensión en esta situación, ahorita ando mal, yo estoy de pie pero por dentro estoy destrozada, trato de que mi familia me vea bien pero ya nomás no está nadie, yo me encierro en el cuarto y le digo a Dios: 'Señor ya, ya por favor, ya queremos saber la verdad porque esto es muy doloroso'".

Aunque a veces no haya dinero para comer o ni para los camiones, Guadalupe seguirá su lucha, porque no pierde la esperanza de que su hija regrese a casa y se haga justicia.

A las 9:00 horas de este domingo, Guadalupe estuvo acompañada por familiares, así como por miembros del Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) en La Laguna, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Cabe hacer mención que, del 25 de junio de 2021 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas y localizadas (RNPDNO) contabiliza 21 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el municipio de Torreón. Son 18 hombres y 3 mujeres.

VECES

ha sido pospuesta la audiencia intermedia de la pareja de Dibanhi, para determinar si se lleva a fase de juicio.