Este 2 de junio se cumplen 18 años de la desaparición de Adela Yazmín Solís Castañeda; hasta el momento no se tiene ninguna pista que pudiera ayudar a dar con su paradero.

Su madre Cristina Castañeda y otras mamás que sufren el dolor de tener a un familiar desaparecido, se plantaron a las afueras de un conocido centro comercial ubicado sobre la avenida Hidalgo entre Ramos Arizpe y Juan Antonio De la Fuente, en Torreón, sitio donde se vio por última vez a Adela Yazmín.

"Fue el día que mi hija desapareció, el último día que la vimos. Ella estaba esperando su camión aquí porque sus compañeras se fueron, la dejaron aquí, y aquí nadie vio nada o si alguien se la llevó. Eran como a las 2 de la tarde. Agarraba el San Joaquín porque vivíamos en la colonia Aquiles Serdán. Yo trabajaba aquí a la vuelta y llegaba por mi cuando salía, pero ese día yo descansé", dijo una madre visiblemente afectada por la fecha.

"La verdad, nada. No he tenido respuesta de nada", comentó Cristina, cuyo caso ha pasado por decenas de ministerios públicos a lo largo de estos 18 años de espera y de búsqueda.

"Cada que cambia es volver a empezar pero no tengo ningún indicio... se han dedicado a investigar a las mismas personas y cuando voy me dicen que ya las investigaron y que dicen lo mismo: que ellas no saben nada".

En aquel momento, como parte de su búsqueda, Cristina solicitó el apoyo del centro comercial para obtener los videos de vigilancia, pero se le dijo que las cámaras estaban descompuestas.

Pese al nulo avance, la madre aseguró que seguirá hasta encontrarla. "Seguiré en la lucha... tengo que hacer cosas y presionar al nuevo gobernador para que me ayude, no sé de qué manera, pero ya son muchos años".

A 18 años de no saber lo que pasó ese 2 de junio, Cristina buscará a quien fuera la mejor amiga de su hija y ahora que ella es madre, tiene la esperanza de que pueda aportara datos importantes.

"Yo hablé con la mejor amiga de ella, para que me pudiera dar mas información sobre ella, pero la han declarado varias veces pero dice lo mismo. Quiero hablar con ella personalmente, ahora que es mamá que entiende las cosas espero que me diga algo más, es una esperanza que tengo de ella".

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la recompensa de 1.5 millones de pesos a quien aporte información para localizar a Adela. "Tu denuncia es confidencial, llama desde cualquier parte del país al 800-831-31-962".