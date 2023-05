Se creará una APP estatal para taxis: GT

Armando Guadiana Tijerina, Candidato de Morena a Gobernador de Coahuila, anunció que en su gestión, se lanzará una Aplicación Móvil (APP) que será utilizada por taxistas de Coahuila.

Acompañado del diputado federal Shamir Fernández, su coordinador de campaña Jonathan Ávalos, así como de los candidatas y candidatos a diputados en La Laguna, explicó que parte de los objetivos es mejorar el servicio, tener un monitoreo de rutas, y a su vez, se genere mayor seguridad tanto para el usuario, como para quien brinda el servicio.

Armando Guadiana explicó que conoce bien las peticiones de los taxistas, por eso se compromete a poner a su disposición una APP, para que trabajen seguros y puedan estar en competencia con las demás plataformas digitales.

"Muchos taxistas me han manifestado que están en desventaja con el servicio que ofrecen las plataformas digitales y en parte coincido, porque pagan muchos impuestos que un vehículo particular no, pero la era digital nos ha alcanzado y la mejor manera de apoyarlos es generar igualdad de condiciones".

Guadiana detalló que el Gobierno del Estado les garantizará seguridad y pondrá a disposición de todos que esta APP esté coordinada y conectada con la Secretaría de Seguridad Pública, para que en todo momento tengan un canal de comunicación eficaz e inmediata.