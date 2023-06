Se coordina Durango con Coahuila por elección

Gobierno de Durango está coordinado con el gobierno de Coahuila con motivo de las próximas elecciones del domingo.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció que su gobierno está coordinado con el gobierno de Coahuila con motivo de las próximas elecciones del domingo por la renovación de la gubernatura de la entidad.

"En el tema de la Ley Seca estamos puestos con el gobierno de Coahuila, no entramos en detalles del tema de la Ley Seca, pero en el tema de seguridad estamos muy coordinados en el Mando Especial. Es el mismo Mando en toda la Comarca Lagunera, entonces nosotros haremos lo que el Mando Especial nos esté sugiriendo que podamos hacer del lado de Durango", aseguró el mandatario.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dijo respecto a la elección en Coahuila que todo está tranquilo "como si no hubiera elección, eso me encanta porque no hay nada… Yo no creo que vaya a suceder absolutamente nada de nada, está muy en paz, inusual", dijo la alcaldesa.

Mencionó que lo anterior es buena señal: "Porque creemos que va a ser una elección con tranquilidad, en una elección donde bueno, pues ya se conocerá el resultado ese día", acotó la alcaldesa.

El gobernador habló en el tema de seguridad que se ha coordinado también con el gobierno de Sinaloa por hechos suscitados recientemente y que también solicitó mayor presencia militar en la zona que colinda con ambos estados.