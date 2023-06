Se convierte Gloria Trevi en Medusa

A partir de hoy Gloria Trevi se convierte en Medusa.

Este viernes, Gloria lanza el tema Medusa, el primero que entrega de forma independiente, ya que ha dejado la disquera Universal Music.

En el programa Al rojo vivo, de Telemundo, Trevi dio detalles de dicha rola.

“Esta canción nació en España. Me estaban dando noticias que me rompían el corazón por cuestiones que se han dicho de mí y que no son ciertas.

“A mi me gusta hacer, de toda la vida, música, de mi historia, de mis sentimientos. Me gusta hacer música. A Medusa, muchas personas, la ven como un monstruo y no lo es, así que me sentí identificada. Es una canción que va a reivindicar a Medusa, es para que la disfruten y se sientan súper fuertes”, contó a la emisión de EUA.

El video del tema, filmado en Miami, se estrenará a las 7:00 de la tarde en Youtube, de este 16 de junio.