Se confunden con campaña de cascos

Hay confusión en algunos motociclistas, ya que están acudiendo a la Unidad Administrativa Municipal a pedir cascos, cuando la campaña consiste en la entrega de este accesorio de protección, cuando se acude a pagar la multa por no portarlo.

Así lo mencionó la regidora María Elena González Rivera, quien dijo que hasta el momento han sido entregados 54 casos a partir del arranque de la campaña "Usa la cabeza, rueda seguro".

"La campaña no es para regalar cascos, ni tampoco tiene fines recaudatorios, sino que se pretende crear conciencia en la importancia del uso de implementar medidas de seguridad que ayudan a salvar vidas", dijo.

En promedio, cada semana se registran 34 accidentes que involucran a motociclistas, algunos de los cuales resultan con saldo fatal, de ahí la necesidad de atender lo que indican los reglamentos.

Según la Ley de Ingresos del Municipio de Durango para este 2023, la multa por circular en motocicleta sin casco (conductor o pasajero) es de 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a mil 037.40 pesos.

Si los motociclistas andan sin casco, los van a infraccionar y al momento en que ellos acudan a pagar la infracción, entonces les entregarán uno, por lo que ya no tendrán pretexto para no cumplir con esta medida.

Se supone que cuando no utilizan el caso es porque no tienen, aunque hay personas que lo tienen, pero no se lo ponen, creyendo que no lo necesitan, cuando es una pieza muy importante para su protección.