Se confirmó el PRI-MOR en Coahuila: Castañeda

El diputado federal, ahora de Movimiento Ciudadano, por el Distrito 02 en Durango, Omar Castañeda, dijo tras las elecciones celebradas en Coahuila, que fue como un "Durangazo" 2.0, haciendo referencia a los resultados en Durango en las elecciones del año pasado, pero también dijo que se habría confirmado, desde su perspectiva, un pacto entre el PRI y Morena a nivel cupular en el país.

"Ahí está el pacto del PRI-MOR. Nosotros lo anunciamos 3 meses antes, que iban a entregarle el estado con mayor número de votantes a Morena a cambio de 2 cosas: permitirles retener Coahuila con un candidato impresentable como Guadiana, ponerle todo en bandeja de plata al priísmo de Coahuila… el segundo motivo es que no metan a 'Alito' Moreno al bote", aseguró el diputado, quien en enero de este año abandonó Morena para irse a Movimiento Ciudadano, asegurando que Morena había perdido el rumbo.

"Son unos cab... lagartos corruptos, que la cola que tienen muy larga y de ahí la estiran para que hagan lo que el partido en el gobierno quiere; entonces le entregan el PRI con una votación cerrada en el Estado de México, pero si hubieran operado, ese era el bastión priísta histórico del país, creo que Morena igual que en Durango, cometió un gran error. Ahora es el Durangazo 2.0 porque les metieron 2 a uno, fueron más de 480 mil votos de diferencia".

Dijo que Morena utiliza el autoengaño como una forma de hacer política porque no acepta los fraudes en Segalmex y las grandes fallas que han tenido a lo largo de los años.

Aseguró que en el caso de Coahuila, la gran revelación desde su punto de vista fue Ricardo Mejía, porque creó un movimiento y se echó a la espalda un partido que considera "palero" de Morena y sacó una votación histórica.

"Ahí está de manifiesto el pacto del PRI-MOR, porque no tienen proyecto, porque no tienen convicciones ni ideales. Ahí está el triste desempeño del PT y del Partido Verde, que vinieron unos días a hacerse pend... y a retirarle la candidatura o el respaldo a sus candidatos, cuando ya nada podía cambiar y allí está la muestra, Lerins Varela sacó casi el 6 % de la votación y Ricardo Mejía casi el 14 %, candidatos dignos que no se rajaron", aseguró.

Comentó que Morena en Coahuila, igual que en Durango, fue una gran catástrofe, por los errores que siguen cometiendo y que seguirán cometiendo rumbo al 2024.

