'Se capacita a maestros para enfrentar deficiencias de libros de texto', dice gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que a los maestros se le está capacitando para que puedan sustituir las deficiencias que no vienen en los libros de texto, en las asignaturas de Lectura y Matemáticas, y ratificó que el estado fue uno de lo saque se opuso a la distribución de libros.

Riquelme consideró que los materiales son inadecuados y deficientes, “y en Coahuila estamos acostumbrados a levantar la voz, no nos dejamos”.

Reiteró que hasta que no se tenga una resolución en la batalla jurídica en la que se encuentra, se mantendrá en esa postura. Reconoció que les puede costar un no, en no haber consultado a los expertos a la gente involucrada en cada sector educativo de las entidades.

El mandatario añadió que, mientras tanto, están capacitando a los maestros para sustituir las deficiencias que se tienen en los libros en la parte de lecturas y matemáticas, además para saber cómo explicarles a los más pequeños algunos temas que calificó como no aptos y que se abordan en los ejemplares.

"Hay temas no aptos para nuestros niños pequeños y, como padres, a la gran mayoría no nos gusta que se aborden cuando están chiquitos, ya más grandes, cada joven puede decidir agarrar su camino y creo que ese material para nosotros no es adecuado para que puedan enseñar a nuestra niñez, no sea favorable ellos puedan salir adelante y sepan cómo sortear eso que vienen los libros de texto".

Riquelme Solís realizó una gira de trabajo en el municipio de San Pedro para la entrega y arranque de algunas obras y en su discurso abordó el tema de los libros de texto gratuitos