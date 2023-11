Se burlan del baile de los integrantes de los 90s Pop Tour: 'nada más les falta el bastón'

Los miembros de los 90's Pop Tour están siendo duramente criticados luego de ser captados bailando sin ganas y sin coordinación la coreografía de La Calle de las Sirenas.

Fue a través de redes sociales que varios usuarios mostraron parte de la presentación de los 90s Pop Tour, gira que reúne a las figuras más emblemáticas de esta época.

Sin embargo, el fragmento fue duramente criticado debido al baile sin ganas que Maria Karunna, Cynthia Nillson y Darío Moscatelli estaban realizando durante la interpretación del éxito de sus compañeros de Kabah, La calle de las sirenas.

Este video desató varios comentarios, y es que mientras que algunos usuarios criticaban a los artistas, otros se burlaban de ellos.

"No es lo mismo tener 20 años a tener 40 y tantos, ya duelen las rodillas", "La importancia de ahorrar para la vejez", "Nada más les falta el bastón", "Ya que se jubilen jajajajaj", "Me gustan, pero esto si ya da pena ajena", "Ya me dolieron las rodillas nada más de verlos", "Que feo cuando nos negamos a envejecer", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Cabe destacar que no han sido los únicos artistas en ser víctimas de las críticas de los usuarios en redes sociales, ya que en su momento la puesta en escena de Vaselina: Timbiriche, liderada por Erik Rubín y Benny Ibarra, también recibieron fuertes burlas por como bailaban y se despeñaban en el escenario.